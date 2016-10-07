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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:

ورزشکاران معلول الگویی بارز برای نسل جوان

ورزشکاران معلول الگویی بارز برای نسل جوان

تبریز - استاندار آذربایجان شرقی گفت: معلولان ورزشکار الگویی بارز برای نسل جوان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه پنج شنبه در آئین تجلیل از قهرمانان و اعضای کاروان شهدای منا استان در پارالمپیک ۲۰۱۶، بر حضور توام باموفقیت جانبازان و معلولان ورزشکار استان در تمامی عرصه های ورزشی معتبر جهانی تاکید کرد.

وی معلولان ورزشکار را الگویی بارز برای نسل جوان قلمداد کرد و افزود: این افراد قله های رفیع ورزش جهانی را با اراده ای فولادی فتح کرده اند.

وی با بیان اینکه جانبازان و ورزشکاران معلول به همه اثبات کرده اند که معلولیت به معنای محدودیت نیست افزود: با فراهم سازی زمینه حضور این افراد در مجامع دانش آموزی و دانشجویی بعنوان الگوهایی موفق و تاثیرگذار به جامعه معرفی شوند.

جبارزاده ضمن تقدیر از حضور موفقیت آمیز نمایندگان استان در مسابقات پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ نسبت به تکرار این موفقیت ها در سایر بازی های بین المللی ابراز امیدواری کرد.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان نیز در این مراسم از تدوین سندی راهبردی ۴ ساله برای حضور پررنگتر ورزشکاران استان در المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو خبر داد.

جمشید نظمی با اشاره به حضور ۶ ورزشکار استان در مسابقات پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ افزود: ۲ نقره در رشته فوتبال پنج نفره و ۱ برنز در رشته دو و میدانی حاصل تلاش این ورزشکاران بوده است.

وی افزود:در این سری از مسابقات بهزاد علی اصغر فوتبالیست نابینای استان بعنوان "مسی" فوتبال نابینایان لقب گرفت.

نظمی به رایزنی های صورت گرفته بین اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت های ورزشی معلولان و جانبازان اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته زمینه حضور هرچه بیشتر این ورزشکاران را در رقابت های ورزشی مختلف فراهم خواهیم کرد.

کد مطلب 3789445

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