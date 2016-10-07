جمعاً سی هزار نفر راهی کربلا شدند

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: روز پنجم محرم که مطابق با روز یکشنبه بوده است، عبیدالله بن زیاد مردی را به دنبال شبث بن ربعی (۱) فرستاد که در دارالاماره حضور یابد، شبث بن ربعی خود را به بیماری زده بود و می خواست که ابن زیاد او را از رفتن به کربلا معاف دارد، ولی عبیدالله بن زیاد برای او پیغام فرستاد که: مبادا از کسانی باشی که خداوند در قرآن فرموده است: «چون به مؤمنین رسند گویند: از ایمان آورندگانیم، و هنگامی که به نزد یاران خود- که همان شیاطینند- روند، اظهار دارند: ما با شماییم و مؤمنین را به سخره می گیریم» (۲)، و به او خاطر نشان ساخت که اگر بر فرمان ما گردن می نهی و در اطاعت مائی، در نزد ما باید حاضر شوی.

شبث بن ربعی، شبانگاه نزد عبیدالله آمد تا رنگ گونه ی او را نتوان بخوبی تشخیص داد! ابن زیاد به او مرحبا گفته و در نزد خود بنشاند و گفت: باید به کربلا روی، پس شبث قبول کرد و عبیدالله او را به همراه هزار سوار به سوی کربلا گسیل داشت. (۳)

سپس عبیدالله بن زیاد به شخصی به نام زحر بن قیس با پانصد سوار مأموریت داد که بر جسر صراه (۴) ایستاده و از حرکت کسانی که به عزم یاری امام حسین از کوفه خارج می شوند، جلوگیری کند، فردی به نام عامر بن ابی سلامه که عازم بود برای پیوستن به امام حسین (ع) از برابر زحر بن قیس و سپاهیانش گذشت، زحر بن قیس به او گفت: من از تصمیم تو آگاهم که می خواهی حسین را یاری کنی، باز گرد! ولی عامر بن ابی سالمه بر زحر بن قیس و سپاهش حمله ور شد و از میان سپاهیان گذشت و کسی جرأت نکرد تا او را دنبال کند. عامر خود را به کربلا رساند و به امام حسین (ع) ملحق شد تا به درجه رفیعه ی شهادت نائل آمد، او از اصحاب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع) بود که در چندین جنگ در رکاب آن حضرت شمشیر زده است. (۵)

تعداد لشکر عمر بن سعد

در تعداد کل لشکریانی که به همراه عمر بن سعد در کربلا حضور پیدا کردند تا با امام حسین (ع) بجنگند، اختلاف است، ولی نکته ای که نباید فراموش کرد این است که تعداد نظامیان جیره خواری که از حکومت وقت، حقوق و لباس و سلاح و لوازم جنگی دریافت می کردند سی هزار نفر بوده است. » (۶)و(۷)و(۸)

پاورقی:

۱- شبث بن ربعی (به فتح شین و باء و کسر راء) گویا پیامبر را درک کرده و مؤذن سجاح (که ادعای نبوت کرد) بود، سپس به اسلام بازگشت و در صفین از حضرت علی (ع) جدا شد و به خوارج پیوست و بعد از آن توبه کرد، و بالاخره از قتله‌ی امام حسین (ع) گردید. مدائنی گفته: او متولی سپاهان شام در کوفه بود و عجلی گفته: شبث بن ربعی از جمله کسانی که بر قتل علی (ع) کمک کرده است و او از جمله کسانی است که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته و او را به کوفه دعوت نموده است (وسیلة الدارین۸۹ )

۲-و اذا لقو الذین آمنوا قالو آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون» (سوره‌ی بقره: ۱۴)

۳-عوالم العلوم ۲۳۷ /۱۷

۴- نام پلی است که مردم کوفه برای رفتن به کربلا از آن عبور می‌کردند

۵-مقتل الحسین مقرم ۱۹۹

۶- الامام الحسین و اصحابه ۲۳۰؛ مقتل الحسین مقرم ۲۰۱

۷- مفضل بن عمر از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: حسین بن علی (ع) بر برادرش امام حسن (ع) وارد شد و چون بر او نظر نمود گریست، امام حسن (ع) از علت گریه سوال کرد، امام حسین (ع) فرمود: برای مصائبی که بر تو وارد می‌شود گریه می‌کنم. امام حسین (ع) فرمود: مرا بوسیله‌ی سم شهید خواهند کرد ولی روزی همانند روز تو نیست ای ابا عبدالله، سی هزار مرد که ادعا دارند از امت پیامبرند و خود را به اسلام منسوب می‌کنند بر کشتن و ریختن خون تو اجتماع کنند، حرمت تو را هتک و زنان و فرزندان تو را اسیر و اموالت را غارت کنند، در آن هنگام خداوند لعنت خود را بر بنی امیه نازل کند و آسمان خون ببارد و هر چیز حتی وحوش و ماهی ها بر تو بگریند. (الملهوف ۱۱)

۸- قصه کربلا، علی نظری منفرد صص ۲۲۷-۲۲۶