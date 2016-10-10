رضا حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی از عملکرد تیم ملی ایران در دیدار برابر ازبکستان پرداخت و گفت: با تمام احترامی که برای کی روش قائل هستم، باید بگویم هیچ برنامه مشخصی از تیم ملی در دیدار برابر ازبکستان ندیدیم بجز زیر توپ زدن و دفع کردن توپ های ازبک ها.

حسن زاده در ادامه خاطرنشان کرد: تعجب می کنم از کی روش که چرا بعد از گلی که به ازبک‌ها زدند، برنامه مشخصی برای زدن گل بیشتر و خروج از فشار مداوم ازبک ها نداشت و او تنها کنار زمین ایستاده و نظاره گر زیر توپ زدن بازیکنانش بود.

وی در ادامه تاکید کرد: مهاجمان ما عملکرد ضعیفی مقابل ازبک ها داشتند و باز هم باید از مدافعان تیم ملی و خصوصاً سید جلال حسینی تشکر کنیم که در یک ضربه ایستگاهی توانست گل ۳ امتیازی تیم ملی را به ازبکستان بزند و متاسفم برای مهاجمانمان که در طول ۹۰ دقیقه کار خاصی مقابل خط دفاع و دروازه بان ازبکستان انجام ندادند و مطمئناً اگر هوشیاری سید جلال حسینی نبود، الان صدرنشین گروه خود نبودیم و کارمان به اما و اگر کشیده می شد.

مدافع پیشین تیم ملی با انتقاد دوباره از مهاجمان تیم ملی گفت: چند مهاجم ما لژیونر هستند و از آنها انتظار بیشتری می رفت تا در مقابل ازبکستان عملکرد بهتری داشته باشند ولی عملا دیدیم که هیچ کار مفیدی انجام ندادند و مدافعان ازبکستان حرکت های آنها را به خوبی شناخته و اجازه نفوذ به آنها را نمی دادند.

حسن زاده در ادامه تصریح کرد: از سد ازبکستان گذشتیم و سه شنبه هفته آینده باید مقابل تیمی قرار بگیریم که یکی از بهترین های آسیا است و بازی های بسیار خوبی از خود انجام می دهد.

وی تاکید کرد: بازی های کره جنوبی را دیده ام و بازیکنان این تیم بسیار تاکتیک پذیرند. امیدوارم کی روش ترکیبی را مقابل این تیم انتخاب کند که بتواند کره جنوبی را شکست داده و سه امتیاز را به دست بیاورد.

حسن زاده خاطرنشان کرد: اگر انتقادی می کنیم نه از سر کینه و یا اختلاف است زیرا قلبمان برای تیم ملی کشورمان می تپد و دوست داریم که مجدداً این تیم را در جام جهانی ببینیم.

مدافع پیشین تیم ملی در پایان افزود: امیدوارم عصر روز سه شنبه تماشاگرانی که به ورزشگاه می آینده تیم ملی را مورد حمایت قرار داده تا این تیم بتواند مقابل کره جنوبی که یکی از مدعیان همیشگی در آسیاست، سربلند بیرون آمده و راه صعودش به جام جهانی هموارتر شود.