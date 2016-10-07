به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله اسدالله ایمانی در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به ایام محرم و فرا رسیدن عاشورا گفت: عاشورا حادثه نیست، یک جریان است و نباید اجازه داد که عاشورا در گذشته بماند.
وی ادامه داد: باید عاشورا که از گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد، همچنان در آینده نیز زنده نگه داشته شود.
نماینده ولیفقیه در استان فارس افزود: یکی از مهمترین مباحث عاشورا، مسئولیتپذیری است که در این راستا حرکت امام حسین(ع)، مسئولیتپذیری ایشان را نشان داد و این مسئولیتپذیری بود که امام حسین (ع) را به کربلا آورد.
ایمانی یادآور شد: باید روح مسئولیتپذیری در جامعه تقویت شود چیزی که امروز دشمنان در جنگ نرم به دنبال بیتفاوت کردن مردم نسبت به آن هستند.
وی با اشاره به وضعیت رسیدگی به فیشهای حقوقی نیز گفت: روزی ۹۵۰ نفر و یک روز دیگر ۱۲ نفر را معرفی کردند؛ در حالی که نباید با اینگونه موارد، مصلحتاندیشی کرد چرا که این مصلحتاندیشی باعث از بین بردن اعتماد مردم میشود.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: مقام معظم رهبری در خصوص برخورد با صاحبان فیشهای حقوقی نجومی اعلام کردند که به دنبال جابجایی این افراد نیستیم، اما آنچه که امروز مشاهده میشود، موردی غیر از برخورد با اینگونه افراد است؛ در حالی که آنها از بیتالمال برداشت کردهاند.
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه متأسفانه برخی همچنان امیدوار به آمریکا هستند، گفت: همگان میبینیم که چگونه آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در مقابل موفقیتهای به دست آمده در سوریه و عراق موضعگیری میکنند و سخنانی را که سالها مخفی نگه داشته بودند، به طور ناشیانه نمایان کردند.
وی ادامه داد: آنچه که جای تأسف است، این است که برخی همچنان چشم امید به آمریکا دارند و هنوز حاضر نیستند بیاعتمادی به آمریکا را قبول کنند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت سردار همدانی گفت: موضوع دفاع از مقدسات و دفاع از حریم اهلبیت(ع)، مرز جغرافیایی نمیشناسد و هیچچیز مانع دفاع از آنها نمیشود.
ایمانی افزود: چنانچه اینگونه رفتارها در خصوص مکه مکرمه، مدینه و دیگر حرمین هم ایجاد شود، ما از آنها دفاع میکنیم چرا که به این مهم اعتقاد داریم و به این اعتقاد نیز پایبند خواهیم بود.
وی در خصوص هفته نیروی انتظامی نیز گفت: نیروی انتظامی امنیت جامعه را بر عهده دارد و امروز در موضوع اقتصادی نیز بحث قاچاق که باعث مشکلات در جامعه میشود، باید بیش از گذشته مورد توجه نیروی انتظامی باشد. همچنین به اعتقاد ما، امنیت فرهنگی و اجتماعی، ضروری و لازم است.
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