به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر جمعه در جلسه مشترک با سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: سال گذشته طرح پاکبانان محرم با موفقیت قابل‌توجهی اجرا شد و سطح آلودگی معابر شهری به جد کاهش یافت.

وی با اذعان به افزایش مصرف ظروف یکبار مصرف در ایام محرم به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی تصریح کرد: متأسفانه با وجود فرهنگ‌سازی همچنان شاهد رها شدن ظروف در معابر عمومی هستیم.

شهردار اردبیل تأکید کرد: امسال فرهنگ‌سازی و نصب پیام‌های اخلاقی به صورت گسترده‌تر در دستور کار قرار گرفته و با تبلیغات شهری از شهروندان در خواست شده تا حد امکان ظروف یکبار مصرف استفاده نکرده و یا در صورت استفاده در معابر رها نکنند.

لطف‌اللهیان تصریح کرد: به مانند سال گذشته استفاده از ظرفیت پاکبانان در سال جاری نیز اجرایی می‌شود و در این خصوص سمن ها بیشترین مشارکت را خواهند داشت.

وی متذکر شد: به دلیل تجربه موفق طرح پاکبان محرم د در محرم امسال نیز از سازمان‌های مردم‌نهاد درخواست شده برای کاهش حداکثری آسیب به معابر عمومی با شهرداری همکاری داشته باشند.

وی افزود: توزیع کیسه‌های زباله و توزیع اقلام تبلیغاتی با همکاری سازمان‌ها انجام می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده از ظرفیت سمن‌ها در تنظیف معابر نهایی می‌شود.

شهردار اردبیل متذکر شد: ماهانه شهرداری هزینه‌های قابل‌توجهی را برای رفت‌وروب و جمع‌آوری زباله صرف می‌کند که به سادگی با ارتقا سطح فرهنگ شهرنشینی می‌توان در این هزینه صرفه‌جویی کرد.