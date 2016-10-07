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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

دری نجف آبادی:

پیام عاشورا برای ما اخلاص و وارستگی از مطامع دنیوی است

پیام عاشورا برای ما اخلاص و وارستگی از مطامع دنیوی است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: پیام واقعه عظیم عاشورا برای ما، ضرورت اخلاص و وارستگی از مطامع دنیوی است و هر مبارزه ای که در راه خدا و فقط برای خدا باشد، در نهایت پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک اظهار داشت: شهدای دشت کربلا با اخلاص در راه خداوند و جنگ با دشمنان اسلام قدم برداشتند و اگر هر مبارزه ای در راه خدا و فقط برای خدا باشد در نهایت پیروز است.

وی افزود: در روایات آمده است که اگر چهل شبانه روز توجه به خدا داشته باشیم و فقط در راه خدا قدم برداریم، خداوند سعادت و رستگاری را نصیب ما می کند.

امام جمعه اراک گفت: یزیدیان فریب دنیا و طمع دنیوی را خوردند و با حق به مبارزه پرداختند و این غفلت باعث شد که در نهایت نابود شوند و دودمان باطل آنها برچیده شد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: امروز نیز ما باید با وارستگی از دنیا و مطامع دنیوی، عمل خود را پاک کنیم و مخلصانه در راه خداوند قدم برداریم و بدانیم حتی اگر در این راه سختی هایی وجود داشته باشد، در آخر حق برتری می یابد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: باید از غفلت، تکبر، خودخواهی و هوای نفسانی دوری کنیم تا قلب هر کدام از ما کانون درخشش نور خداوند متعال شود و افرادی همچون لقمان حکیم و امام راحل کسانی بودند که قلبشان کانون نور خدا بود، چراکه فقط در راه خدا و حق گام برداشتند.

وی ضمن بیان اینکه انسان آگاه و بیدار، فریب دنیای مکاره را نمی خورد گفت: امروز عواملی چون هوای نفسانی، بی بند و باری، بی دینی، اعتیاد، مشروبات الکلی، جرم و جنایات، مسائلی هستند که هوشیاری و بصیرت را از ما می گیرند و با قدم گذاشتن در راه آنها از راه حق منحرف می شویم.

امام جمعه اراک خاطرنشان ساخت: وجود گروه هایی همچون داعش و تکفیری ها در منطقه خاورمیانه و یا حکومت هایی در منطقه که به مسلمانان ظلم می کنند، نشان دهنده منحرف شدن از راه خدا و دلبستگی به مطامع دنیوی است و امیدواریم مسلمانان مظلوم مناطقی همچون عراق و سوریه از شر ظالمان و ستمکاران هر چه زودتر رها شوند.

دری نجف آبادی بیان کرد: این نقشه های شیطانی برای این است که افکار جهانی و منطقه از جنایت های حال حاضر و گذشته رژیم صهیونسیتی در فلسطین غافل شوند و موضوع آزادسازی قدس شریف از دست صهیونسیت ها کم کم به فراموشی سپرده شود.

وی اظهار داشت: عاشورا درس بزرگی برای ما بود تا همواره شعار «هیات من الذله» را بر زبان داشته باشیم و با دوری از هر گونه ذلت، با تمام توان در مقابل دشمنان اسلام، ستمکاران و مستکبرین ایستادگی کنیم.

دری نجف آبادی ادامه داد: به آمریکایی ها هشدار می دهیم خلیج فارس محل تاخت و تاز آنها و آل سعود نیست و این خلیج همیشه خلیج فارس، متعلق به سرزمین شیران مسلمان باقی خواهد ماند.

امام جمعه اراک با اشاره به ایام عزاداری حسینی افزود: ایام محرم فرصتی طلایی برای ارتقای معنویت، اخلاق، ایمان، وحدت کلمه و انسجام و یکپارچگی است و علاوه بر آن هفته امر به معروف و نهی از منکر نیز هست که باید با شیوه های حکیمانه و خردمندانه اجرا شود.

دری نجف آبادی گفت: در ایام عاشورا و تاسوعا باید برنامه های عزاداری و سوگواری به گونه ای برگزار شوند که انعکاس جهانی آن بسیار باعظمت و به منزله کلاس درسی برای دنیا و تجلی عزت و اقتدار مسلمانان و شیعه باشد.

وی خاطرنشان ساخت: برخی کارهای غلط و خرافی را در مراسمات سوگواری حسینی نباید مرتکب شویم و باید به محتوای آئین های عزاداری حسینی بپردازیم و تلاش کنیم محتوای معنوی این مراسمات اعتلا یابد.

کد مطلب 3789491

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