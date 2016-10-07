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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

به سردبیری عطاءالله رفیعی آتانی؛

دومین شماره از فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شد

دومین شماره از فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی منتشر شد

دومین شماره‌ فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هفت مقاله از مقالات برتر سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و به سردبیری عطاءالله رفیعی آتانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین شماره‌ی فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی با هفت مقاله از مقالات برتر سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و به سردبیری عطاءالله رفیعی آتانی بالغ بر ۲۱۶ صفحه منتشر شد.
فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

بررسی تفاوت‌های روش‌شناختی علم دینی و علم رایج/  سید محمدرضا تقوی

درآمدی بر نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت اسلامی در تأمین منابع انسانی/ ولی اللّه نقی پورفر

از حکمت عملی تا ادراکات اعتباری علامه طباطبایی(ره) و بنیادگذاری فلسفی علوم انسانی ـ اسلامی/ مالک شجاعی جشوقانی

تحلیل مبادی غیرمعرفتی فعل در قالب رویکرد مدل‌های مفهومی (بر مبنای آرای صدرالمتألهین)/ مهران رضایی، حسین هوشنگی، زهــــرا تبــرایی

ساختار شخصیت بر اساس منابع اسلامی در چـارچـوب رویکـرد صفـات (گزارش مطالعه کیفی) / محمدصادق شجاعی

اولویت‌یابی پژوهشی در روان‌شناسی اسلامی / حمید  مهدی زاده، علیرضا فاضلی مهرآبادی، سیدمحمد غروی، مسعود آذربایجانی

محبت به‌مثابه بنیاد امنیت بررسی جایگاه محبت در ساختار امنیتی نظام ولایی/ هادی معصومی زارع

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

حسین بستان (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، سعید بهشتی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)، سید محمدرضا تقوی (استاد دانشگاه شیراز)، علی اکبر رشاد (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، عطاء الله رفیعی آتانی (استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران)، محمد کاویانی (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)، نجف لکزایی (استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام)، سید حسین میرمعزی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، حسن‌آقا نظری (استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) و محمدجواد نوروزی (دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)).

علاقه مندان جهت تهیه این نشریه میتوانند با شماره ۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 3789499

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