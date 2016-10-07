به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه امروز نماز جمعه کرج با اشاره به اینکه باید گوش آدمی از غیبت دور نگه داشته باشد، اظهار کرد: شنونده غیب و غیبت کننده هر دو به یک میزان مرتکب گناه خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه عادت به شنیدن غیبت زمینه تهمت به دیگران را فراهم می کند، افزود: این مهم مقدمه انجام دیگر گناهان را به راحتی فراهم می سازد به همین جهت باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان البرز خاطرنشان کرد: مبانی انقلاب با توجه به قرآن کریم موضوع حائز اهمیتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد، انگیزه اصلی امام خمینی(ره) در مبارزه با طاغوت، قیام در راه خدا بود.

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی الهی است

وی با اعلام اینکه باید آیات قرآن کریم در بطن زندگی آدمیان قرار گیرد تا افراد در مسیر سعادت قرار گرفته و حرکت کنند، گفت: امام خمینی(ره) تشکیل نظام اسلامی را بهترین قیام در راه خداوند دانست؛ انقلاب اسلامی ایران، انقلابی الهی است.

امام جمعه کرج با اشاره به ابعاد مختلف تحقق انقلاب اسلامی ایران و اینکه این رویداد واقعه بزرگی برای اسلام محسوب می شود، گفت: انقلاب مردم ایران با تمام تعالیم دینی، الهی است؛ خوشبختانه پیرو تحقق انقلاب اسلامی، کشور تحت قرآن کریم اداره شد.

خطیب نماز جمعه کرج بیان کرد: از مبانی اصلی حرکت مردم در انقلاب این بود که سیاست مردم عین دیانت و دیانت آن ها عین سیاست محسوب می شد.

وی با اشاره به اینکه هدف دین سعادت بشر است، برای رسیدن به این اهداف عالی باید طبق برنامه الهی حرکت کرد، گفت: این برنامه توسط قرآن کریم در اختیار بندگان قرار داده شده است، مبنای حکومت اسلامی را می توان از قرآن فرا گرفت.

وی با تاکید بر اینکه درگیری با حکومت طاغوت در برخی از آیات قرآن کریم بیان و مورد تاکید واقع شده است، افزود: مباحث تشکیلات و حاکمیت دینی را می توان با تامل در آیات الهی قرآن کریم آموخت و بکار گرفت.

امام جمعه کرج بیان کرد: هر مساله ای که دل را از یادخدا غافل کند، لهو است از این رو باید از امور روزانه کنار گذاشته شود.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به مناسبت های پیش رو در هفته جاری، گفت: در هفته گذشته مطالب مهمی از سوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی بیان شد؛ دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی و اعضای ستادکنگره شهدای برخی استان ها با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز صورت گرفت.

عزاداری امام حسین(ع) روح عزت مداری را در انسان بیدار می کند

وی با اعلام اینکه سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حسین همدانی را در پیش رو داریم، افزود: برپایی خیمه عزای امام حسین(ع) همانند برپایی دانشگاه است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز ایام عزای امام حسین را تسلیت گفت و افزود: برای بهره بردن از ایام محرم باید به مسایل دقیقی توجه کرد؛ عزاداری برای امام حسین(ع) روح عزت مداری را در انسان بیدار کرده و انگیزه الهی را در افراد افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه همراهی با امام حسین(ع) انسان را به ساحل نجات و رستگاری می رساند، گفت: فضائل انسانی در مسیر اهل بیت (ع) به فعلیت رسیده و آدمی را رستگار می کند.

خطیب نماز جمعه کرج خاطرنشان کرد: باید از زندگی امام حسین (ع) در تمامی مسائل از جمله اقدامات دیپلماتیک درس گرفت؛ مکتب آن حضرت باید در دل عزاداران حسینی نمود پیدا کند.

امام خمینی(ره) تربیت شده مکتب اهل بیت(ع) بود

وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) تربیت شده مکتب امام حسین(ع) بود، تصریح کرد: از امام حسین(ع) می توان درس عزت مندی و عزت مداری را فرا گرفت، امام حسین(ع) هرگز زیر بار ظلم و ننگ نرفت.

وی با بیان اینکه عده ای در داخل عرضه جواب روشن به یاوه گویی های کشورهای زیاده خواه را ندارند، تصریح کرد: برخی به دنبال توجیح سخنان دشمنان هستند، نباید به سابقه کشور نسبت به ظلم ستیزی خدشه وارد شود.

مردم راضی به از بین رفتن اقتدار کشور نیستند

امام جمعه کرج با تاکید بر اینکه مردم در بازه های زمانی مختلف گرسنگی، جنگ و تحریم را تحمل کردند تا اقتدار کشور زیر سوال نرود، گفت: مسئولان نباید از مردم در مسائل مذکور عقب بمانند.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: کشورهای استکباری با تمام قوا در حال تضعیف اسلام و خط مقاومت هستند، دشمنان درصدد هستند با تکیه بر جنگ نرم این مهم را عملیاتی کنند.

دشمن درصدد سست کردن باورهای دینی مردم است

وی با اعلام اینکه هدف جنگ نرم استحاله نظام اسلامی از درون است، دشمنان درصدد تغییر باور و ایمان مردم هستند، گفت: سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کنگره شهدای چهار محال بختیاری نکات حائز اهمیتی را پیرو جنگ نرم و نقشه دشمن برای سست کردن باورهای دینی بیان کردند.

عده ای به دنبال تضعیف کردن رهبری در کشور هستند

وی با بیان اینکه مدتی است دیده می شود عده ای به طور عمدی و برخی از روی جهالت در نوع رفتار و گویش به گونه ای عمل می کنند که نتیجه ای جز تضعیف رهبری در بر ندارد، گفت: جنگ نرم و فتنه از جنگ سخت خطرناک تر است، در جنگ نرم عوامل جنگ تدریجی وارد عمل می شوند که شناخت آن ها به بصیرت نیاز دارد.

آیت الله حسینی همدانی با تاکید بر اینکه قرائت و تامل در زیارت عاشورا نکته حائز اهمیتی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد، گفت: لعن های مطرح شده در زیارت عاشورا باید بررسی شود، اگر جامعه تحت نفوذ جنگ نرم قرار گیرد مسایل فراوانی را متحمل جامعه میسازد.

وی با اعلام اینکه دشمن درصدد است تا انسجام و وحدت ما بین نیروهای خودی را از بین ببرند، تصریح کرد: هر عاملی که به این اختلاف دامن می زند باید از بین برده شود، حزب الله به هیچ عنوان نباید دو قطبی شود.

نماینده ولی فقیه در استان البرز با تاکید بر اینکه دو قطبی شدن حزب الله سبب تضعیف آن ها خواهد شد، بیان کرد: دشمن درصدد است عناصر موثر را با تخریب به حاشیه ببرند لذا باید در این عرصه بصیر بود.

وی با اشاره به اینکه عده ای به عوام فریبی دست می زنند که باید در این راستا بصیر بود، گفت: انحراف افکار عمومی از جمله اموراتی است که توسط برخی به منظور تضعیف رهبری انجام می شود.

خطیب نماز جمعه کرج بیان کرد: بیان مسائل مختلف در جامعه در بخش های مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، اشرافی گری و اسراف در جامعه عادی سازی می شود.

حقوق های نجومی اعتماد مردم را از بین می برد

آیت الله حسینی همدانی با اعلام اینکه حقوق های نجومی سبب از بین رفتن اعتماد مردم می شود، گفت: اعلام نتیجه مساله حقوق های نجومی باید هر چه سریع تر صورت گیرد؛ این مهم خواسته مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه فتنه های در پیش رو در سطح بالاتری انجام می شود، گفت: بصیرت مردم در این بازه زمانی حساس بسیار مهم و حائز اهمیت است