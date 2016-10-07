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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

مدیر کل سلامت شهرداری تهران تاکید کرد:

انجام اقدامات پیشگیرانه درخصوص ایدز در قالب اتوبوس های سلامت

انجام اقدامات پیشگیرانه درخصوص ایدز در قالب اتوبوس های سلامت

مدیرکل سلامت شهرداری تهران گفت: سال گذشته ۲ اتوبوس ایدز را به منظور اطلاع رسانی در خصوص این بیماری در مناطق آسیب خیز مستقر کردیم و امسال نیز این خدمات را ارائه می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمانه زمانی با بیان اینکه توجه به موضوع سلامت اجتماعی یکی از رسالت های اداره کل سلامت است، اظهار کرد: تمرکز بر بیماری هایی که ماحصل یک رفتار اجتماعی آسیب زا هستند همواره از دغدغه های ما محسوب می شود و در این مورد هم تاکنون اقدامات تبلیغی بسیاری را در راستای آگاه سازی مردم انجام داده ایم.

وی نصب بیلبورد با محتوای بیماری ایدز را از مصادیق اقدامات آگاهی بخش شهرداری تهران معرفی و عنوان کرد: متاسفانه از آن جا که این بیماری در کشور تابو است و مطرح کردن آن همواره با حواشی همراه است، سال گذشته پس از نصب بیلبوردها در سطح شهر بعضاً با نگاه منفی رسانه ها رو به رو شدیم. این در حالی است که با توجه به نگاه اجتماعی حاکم بر این بیماری اگر رسانه ها همراهی کنند تا حواشی کمتر و یا تعدیل شود در برنامه های سلامت محوری که پیش بینی کرده ایم، موفق تر عمل می کنیم.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر آغاز به کار اتوبوس های ایدز در مناطق محروم پایتخت همچون سال گذشته گفت: ما بارها آمادگی خود را برای ادامه این روند اعلام کرده ایم و اتفاقاً در این مورد مجامع داخلی و بین المللی هم حاضر به کمک و همکاری هستند. با این وجود به دلیل نگاه منفی جامعه به این بیماری و مبتلایان به آن ترجیح داده ایم تا خدمات پیشگیری از ایدز و خدمات رسانی به مبتلایان را در قالب اتوبوس های سلامت در محلات محروم انجام دهیم.

کد مطلب 3789502

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