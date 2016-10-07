به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدنقی لطفی در خطبههای نماز جمعه ایلام اظهار داشت: مسئولان مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنند، حالا که از توافق هستهای و اجرای برجام و تحقق شعارهای دهنپرکن ناکام شدند درصدد مقابله با ارزشهای اسلامی انقلابی آن هم در قالب کنسرتها و جشنوارههای مبتذل هستند.
خطیب جمعه ایلام با اشاره به برپایی کنسرتها، تصریح کرد: راه حل مشکلات مردم برپایی کنسرتهای مبتذل و جشنوارههای خلاف شئونات اسلامی نیست.
امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه امروز هم میراثداران حاکمیت بنیامویان و مروانیان در برابر نظام اسلامی که برآیندی از قیام عاشورا و نهضت حسینی است درصدد نفوذ در مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی فرهنگی اقتصادی کشور هستند، گفت: متاسفانه در اثر عفلت مسئولان فرهنگی در قالب کنسرتها و جشنوارهها، فرهنگ بدحجابی و بی بندوباری را اشاعه میدهند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین به نحوه دیپلماسی در برابر آمریکاییها اشاره کرد و ادامه داد: احساس ضعف و فقدان روحیه انقلابی در برابر گستاخیهای مقامات آمریکایی بدترین حالت برای سیاستمداران در مذاکرات هستهای و توافق با قدرتهای اتمی جهان بود.
لطفی با اشاره به ناتوانی آمریکاییها و ناچاری آنها برای تندادن به مذاکره با ملت ایران تصریح کرد: ناتوانی در برابر ملت ایران، آنها را وادار به مذاکره کرد، اما متاسفانه در روند مذاکرات مسؤولان ارشد سیاست دیپلماسی التماس و لبخند در پیش گرفتند و با اعتماد به دشمن کینهتوز نهتنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه با ادبیات زشت، تحریمهای بیشتر نیز اعمال کردند.
امام جمعه ایلام همچنین به هفته نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: نیروی مقتدر و مردمی انتظامی جایگاه مستحکم و تاثیرگذار در عرصه امنیت جامعه در ابعاد سیاسی اجتماعی اخلاقی و فرهنگی دارد و با نقش آفرینیها در برابر ناهنجاریها، نظم و امنیت اجتماعی، و آرامش روحی و روانی را در زندگی مردم رقم زده است.
وی همچنین به هفته امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و ادامه داد: در هفته امر به معروف و نهی از منکر بزرگترین پیام قیام امام حسین(ع) و مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، البته این دو از مهمترین ارکانهای دین است و امام بهعنوان رهبر و حاکم دینی مسؤولان اجرای این امر مهم است چون بنی امیه این دو رکن بزرگ و مهم اسلامی را متزلزل ساخته بودند و معروف را منکر و منکر را معروف ترویج میکردند امام برای احیاء این دو فریضه الهی و رهایی اسلام ناب از تحریف قدم بر عرصه جهاد نهاد و با قیام خویش ارزشهای فراموش شده اسلام را احیاء کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: لیست مدیران نجومیبگیر لکه ننگی بر مدیریت اقتصادی کشور است، گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درباره ۴۰۰ مدیر نجومی دلیل روشنی بر رانتخواری و سوء استفاده گسترده مدیران متخلف از بیتالمال و خیانت به انقلاب و نظام و خون هزاران شهید است و افزون بر این زمینه حاکم شدن فرهنگ اشرافیگری بر فضای کشور اسلامی را فراهم میکند و این نحوه مدیریت در نظام اقتصادی و بانکی در تضاد با آرمانهای امام و رهبری است.
وی ادامه داد: امام راحل در وصیتنامه سیاسی و الهی خود به این خطر گوشزد کرده و تاکید فرمودند مبادا بگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد، دریافتکنندگان حقوقهای نجومی آنهم در سطح مدیران و دستگاههای اقتصادی و بانکی مصداق بارز مرفهین بیدرد است.
امام جمعه ایلام اضافه کرد: قطعا در اثر سوءمدیریت دستگاههای مربوطه و عدم نظارت دقیق عناصری که اعتقادی به انقلاب و نظامی ندارند با نفود در مراکز حساس اقتصادی و غارت بیتالمال بزرگترین لطمه را به انقلاب زدند.
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