به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه طی هشت سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق جنایات زیادی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داد، افزود: بمباران شیمایی سومار در ۱۶ مهرماه سندی دیگر از جنایات رژیم بعث عراق بود ولی این جنایت نیز همانند سایر جنایات صدام در سکوت مدعیان حمایت از حقوق بشر مورد بی توجهی جهانیان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در برابر این اقدام جنایتکارانه مجامع بین المللی لال و کر شدند و سکوت اختیار کردند زیرا بمبهای شیمیایی توسط آلمان تهیه و آمریکا نیز از این اقدام حمایت کرده بود.

خاتمی با بیان اینکه دشمن همواره از وحدت مسلمانان در هراس بود، ایجاد فرقه های مختلف را در جهان اسلام را در راستای این هدف شوم استبکار در خصوص مسلمانان عنوان کرد و افزود: مسلمانان دارای اشتراکات فراوان در بخش های مختلف دارند و که قرار گرفتن این اشتراکات در یک قالب به عنوان چالش برای دنیای استکبار است و به همین جهت دشمنان همواره برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان تلاش می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: دشمن همواره به دنبال نفوذ به مرزهای مسلمانان و ایجاد تفرقه بوده تا به اهداف خود برسد در حالی که مسلمانان دارای مشترکات زیادی هستند و با تقویت این وجوه اشتراک، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند کرد.

خاتمی گفت: اهداف و ارزش های واقعه عظیم عاشورا باید به شکل صحیح در جامعه تبیین شود و از برای بشریت درس ها و عبرت هائی دارد که حیات بخش و حرکت آفرین است.

وی با بیان اینکه تاریخ همواره شاهد وقوع جنگ های مختلف بوده است، افزود: واقعه عظیم کربلا با گذشت ۱۴۰۰ سال هنوز در تاریخ ماندگار است و هر روز ابعاد مختلف این واقعه عظیم در جهان خود را بین ملت های جهان نشان می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه حادثه عظم عاشورا همچنان شور و هیجان خود را حفظ کرده و مرور خاطرات آن فاجعه، قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. در آغاز سفر امام حسین(ع) از مکه به صحرای کربلا تعداد زیادی همراه آنحضرت بودند ولی زمانی که بوی جنگ و مرگ که به مشام همرانان رسید کم کم ریزش کردند و یارانی که ماندند آنهایی بودند که شهادت در رکاب امام زمان خود را افتخار دانسته و دفاع از ارزشهای اسلامی را مهمترین هدف خود می دانستند.

خاتمی در ادامه به سالروز سالروز شهادت سردار سرتیپ حاج حسین همدانی، گفت: ۱۶ مهرماه سال ۹۴ سالروز شهادت این سردار اسلام و نظام است که حق لقب حبیب بن مظاهر سپاه ولایت را به ایشان داده اند که عمر خود را در راه دفاع از اسلام و ولایت صرف کرد.

وی ادامه داد: سردار شهید همدانی همواره در مسیر دفاع از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه حضور داشته و ملت ایران هرگز رشادت های این سردار بزرگ اسلام را فراموش نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همچنین به حضور پرشور مردم در دسته حسینیه زنجان اشاره کرد و گفت: نذورات مردم در این دسته باعث شده قربانگاه حسینیه اعظم زنجان به عنوان دومین قربانگاه در جهان اسلام تبدیل شود.

خاتمی با اشاره به اجرای طرح نذر نیابتی گفت: نکته مهم در زمینه ذبح احشام توجه به بهداشت قربانی و بهداشت محیط است که برای رفع این مساله صاحبان نذورات قربانی بهتر است از طرح قربانی نیابتی استفاده کرده و ذبح قربانی خود را به مسوولان مشخص شده و خادمین هییت ها بسپارند.