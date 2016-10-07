بازرسی از ۲۴۰۰ واحد تولیدی و صنفی در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، مهناز همتی توجه مردم به علامت استاندارد ایران در هنگام خرید را خواستار شد و اظهار داشت: کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی وضعیت اقلام موجود در بازار و واحدهای تولیدی، به صورت دوره ای و سرزده، کالاهای در حال تولید یا عرضه بازرسی و ارزیابی می کنند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح طاها، از واحدهای تولیدی و خدماتی استان بیش از ۲۰۰ بازرسی انجام شده است، افزود: در این مدت و در قالب این طرح، از مراکز عرضه و واحدهای صنفی نیز بیش از دو هزار و ۴۰۰ بازرسی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام با اشاره به صدور ۳۰ تأییدیه آسانسور در استان ایلام، افزود: این تعداد گواهی تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور مربوط به آسانسورهای نصب شده در مناطق مختلف استان بوده است.

همتی بیان داشت: در مدت یاد شده، بیش از یک هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از آزمون و علامت گذاری وسایل سنجش سبک در سطح استان انجام گرفته است.

وی یادآور شد: ۴۱ مورد صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد و یک هزار مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت مایع ، بازرسی از ۳۴ باسکول ثابت همکف، آموزش بیش از چهار هزار نفرساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت و کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای کشور عراق، کارگاه آموزشی تولید محصولات سالم و ارگانیک، مصالح ساختمانی(بتن آماده، سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی)، تربیت فرزند، خانواده متعالی، معرفت و بصیرت حسینی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده، از اهم اقدامات این اداره کل در سالجاری بوده است.