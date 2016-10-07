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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

مدیر کل استاندارد ایلام خبر داد:

بازرسی از ۲۴۰۰ واحد تولیدی و صنفی در استان ایلام

بازرسی از ۲۴۰۰ واحد تولیدی و صنفی در استان ایلام

ایلام- مدیر کل استاندارد ایلام گفت: در قالب طرح طاها، تا کنون از دو هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی، خدماتی، مراکز عرضه و واحدهای صنفی استان بازرسی به عمل آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استاندارد ایلام، مهناز همتی توجه مردم به علامت استاندارد ایران در هنگام خرید را خواستار شد و اظهار داشت: کارشناسان این اداره کل به منظور بررسی وضعیت اقلام موجود در بازار و واحدهای تولیدی، به صورت دوره ای و سرزده، کالاهای در حال تولید یا عرضه بازرسی و ارزیابی می کنند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح طاها، از واحدهای تولیدی و خدماتی استان بیش از ۲۰۰ بازرسی انجام شده است، افزود: در این مدت و در قالب این طرح، از مراکز عرضه و واحدهای صنفی نیز بیش از دو هزار و ۴۰۰ بازرسی انجام شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام با اشاره به صدور ۳۰ تأییدیه آسانسور در استان ایلام، افزود: این تعداد گواهی تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور مربوط به آسانسورهای نصب شده در مناطق مختلف استان بوده است.

همتی بیان داشت: در مدت یاد شده، بیش از یک هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی از آزمون و علامت گذاری وسایل سنجش سبک در سطح استان انجام گرفته است.

وی یادآور شد: ۴۱ مورد صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد و یک هزار مورد بازرسی از نازل های عرضه سوخت مایع ، بازرسی از ۳۴ باسکول ثابت همکف، آموزش بیش از چهار هزار نفرساعت آموزش به مدیران کنترل کیفیت و کارکنان، برگزاری دوره های آموزشی استانداردهای کشور عراق، کارگاه آموزشی تولید محصولات سالم و ارگانیک، مصالح ساختمانی(بتن آماده، سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده، آشنایی با نحوه تدوین استانداردهای بین المللی)، تربیت فرزند، خانواده متعالی، معرفت و بصیرت حسینی در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده، از اهم اقدامات این اداره کل در سالجاری بوده است.

کد مطلب 3789513

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