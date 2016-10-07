نابترین مطالب در زیارت عاشورا موج می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ابهر با بیان اینکه امروز مبلغان دینی مشغول تبلیغ دین هستند، افزود: این اجتماعات حسینی بهترین فرصت است که دین اسلام را تبلیغ کنیم.

وی با اشاره به اینکه قبل از تبلیغ به دیگران باید مبلغ دینی، خود دارای ویژگی‌هایی باشد، افزود: وظیفه مبلغ ایجاد موج و تبدیل موج‌ها به جریان است. وظایف مبلغ، در واقع همان وظایف انبیای الهی است که قرآن، آن را تبلیغ رسالت‌های خدا می‌نامد.

رحیمی افزود: وظیفه مبلغ، رساندن همه پیام‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی پیامبران خدا به مردم و آشنا کردن آنان با همه برنامه‌هایی است که آفریدگار انسان برای تکامل مادی و معنوی او ارائه کرده است. مبلغ، در نخستین گام برای آشنا کردن مخاطب خود با مکتب انبیا باید برای بیدار کردن فطرت و وجدان او برنامه‌ریزی و کاری کند که او به اندیشیدن وادار شود.

امام جمعه ابهر با یادآوری اینکه انسان با بازگشت به فطرت و باز شدن راه تعقل و تفکر بر او، در حقیقت از تاریکی جهل خارج می‌شود و به روشنایی نور فطرت و عقل گام می‌نهد، افزود: از همه مهم‌تر شخص مبلغ باید دارای اخلاص خودداری عمل باشد و دیگران را به‌وسیله اعمال خودش تبلیغ کند و در این مسیر در هر امری خود پیشگام و سعه‌صدر و استقامت داشته باشد و نسبت به تبلیغ و مردم دلسوز و مهربان بوده و با آراستگی و صفای ظاهری و باطنی مطالب حق را با شجاعت بیان کند.

رحیمی در ادامه به برکات زیارت عاشورا اشاره کرد و افزود: ناب‌ترین مطالب در همین زیارت عاشورا موج می‌زند. زیارت عاشورا دارای پیام‌های بسیار مهمی است. اولا زیارت عاشورا به دو قسمت تولی و تبری یعنی سلام بر افراد جبهه حق و لعن بر افراد جبهه باطل تقسیم می‌شود. نکته بعدی زیارت عاشورا این است که در زیارت عاشورا یزید و شمر متهمان ردیف اول نیستند، بلکه لعن اول متوجه پایه‌گذاران ظلم است، پس یاد بگیریم هر کار ساده و یا مهمی که می‌خواهیم انجام دهیم آینده آن کار را تصور کنیم و بدون بصیرت هیچ اقدامی نکنیم، زیرا می‌تواند موجب لعن خدا بر خود و خاندان‌مان شود.

امام جمعه ابهر همچنین به روز ملی روستا اشاره کرد و افزود: در روستاها، بخش بزرگی ار نیروی تولیدکننده مواد غذایی سکونت دارند و منابع‌طبیعی ارزشمندی نیز در روستاها وجود دارد که از ذخایر استراتژیک هر کشوری محسوب می‌شود و در پیشرفت آن نقش مهمی ایفا می‌کند.

رحیمی با ابراز تاسف از اینکه امروز دوران کودکی از کودکان گرفته شده و کودکان جامعه ما به همان کارهای تفریحی مشغول هستند که بزرگان مشغول‌اند، گفت: کودکان همان فیلمی را مشاهده می‌کنند که بزرگان می‌بینند و یا مع‌الاسف ما در کلاس اول دبستان به کودکان‌مان طوری تعلیم می‌دهیم که ریشه در کمونیسم و اومانیسم و لیبرالیسم دارد.