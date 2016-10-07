مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم مهرماه، با شرکت ۲۷ نفر در ۷ دور و در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات این هفته، امیرعلی دلاوری با ۶ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی با ۶، سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز و محمدحسین قنبر علی فرزاد با ۵ امتیاز دوم تا چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی و پارمیدا قزاقی هر دو با کسب ۴ امتیاز، عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن بانوان را کسب کردند.

وی با اشاره به داوری مسابقات بیان کرد: داوری مسابقات این هفته را پگاه مهذب به عهده داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

بابایی عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.