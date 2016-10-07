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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع هفتگی همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم مهرماه، در خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج سریع هفتگی ویژه هفته سوم مهرماه، با شرکت ۲۷ نفر در ۷ دور و در محل هیئت شطرنج همدان برگزار شد.

وی افزود: در پایان مسابقات این هفته، امیرعلی دلاوری با ۶ امتیاز قهرمان شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به سایر نتایج این مسابقات گفت: ساسان علی بابایی با ۶، سینا کوروند با ۵.۵ امتیاز و محمدحسین قنبر علی فرزاد با ۵ امتیاز دوم تا چهارم شدند.

بابایی عنوان کرد: مهرداد جمالی و پارمیدا قزاقی هر دو با کسب ۴ امتیاز، عنوان بهترین بازیکن پیشکسوت و بهترین بازیکن بانوان را کسب کردند.

وی با اشاره به داوری مسابقات بیان کرد: داوری مسابقات این هفته را پگاه مهذب به عهده داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، گفت: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

بابایی عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.

کد مطلب 3789544

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