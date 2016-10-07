بالگردهای جدید امدادی فردا رونمایی می شود

وحید رحمتی مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، در تشریح برنامه رونمایی بالگردهای جدید امدادی که صبح شنبه ۱۷ مهر ماه جاری در محل سازمان امداد و نجات برگزار می شود، به خبرنگار مهر، گفت: این ۶ فروند بالگرد امدادی از خارج خریداری شده است.

وی با اشاره به اهمیت امدادرسانی در حوادث و سوانح، افزود: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، همواره سر صحنه حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی حضور موثر داشته و از همین رو، انتظار این است که از آمادگی و توان بالایی در انجام ماموریت ها برخوردار باشد.

رحمتی در ادامه به ویژگی های بالگردهای جدید امدادی اشاره کرد و گفت: بالگردهای جدید ۴۱۲ ای پی، قابلیت های بالایی برای انجام عملیات های امدادی را دارند.

به گفته وی، بالگردهای جدید با ظرفیت ۱۲ مسافر و ۳ کادر پروازی، جزو بالگردهای به‌ روز و مجهز دنیا است که دوموتوره بوده و توانایی پرواز در روز و شب، پرواز روی آب، پرواز کور (IFR)، پرواز روی مناطق شهری و جمعیتی، آمبولانس هوایی، نجات و حمل بار و... را دارد. ‌

رحمتی تاکید کرد: با اضافه شدن بالگردهای جدید به ناوگان امداد هوایی جمعیت هلال احمر، سرعت حضور در عملیات‌ها افزایش یافته و دسترسی به مصدومان در حوادث یزرگ افزایش خواهد یافت.

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر، ابراز امیدواری نمود با تزریق بودجه سازمان امداد و نجات توسط دولت، بتوان آمادگی امدادرسانی را بیش از پیش افزایش داد.

وی افزود: با افزوده شدن این ۶ بالگردی امدادی، تعداد بالگردهای هلال احمر به ۲۳ فروند خواهد رسید.