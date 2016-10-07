عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چشم انداز فوتسال ایران بعد از کسب عنوان سومی دنیا، گفت: باید هرچه سریعتر کار تیم فوتسال زیر ۲۰ سال و همچنین زیر ۱۷ سال را آغاز کنیم تا پشتوانه سازی لازم برای تیم ملی بزرگسالان صورت بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه تیم ملی فوتسال کارش را با سیدمحمد ناظم الشریعه ادامه خواهد داد، درباره صحبت‌های مهدی تاج درباره اینکه عده‌ای دنبال برکناری سرمربی تیم ملی بعد از باخت به اسپانیا بودند، گفت: بعضی از دوستان تلاش داشتند این صحبت‌ها را به من ارتباط و نسبت بدهند؛ در حالی که آقای تاج زمانی آن حرفها را زد که تیم ملی پیروز شده بود.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال تاکید کرد: گفته شده که بعد از باخت تیم ملی ایران مقابل اسپانیا به تاج توصیه شده تا ناظم الشریعه برکنار شود در حالی که من رئیس فدراسیون را زمانی دیدم که تیم ملی مقابل مراکش پیروز شده بود. این صحبت‌ها به من ربطی نداشت و صرفا کینه توزی‌های شخصی بوده است.