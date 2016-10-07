به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا، اظهار داشت: آمریکایی‌ها اصرار دارند در قضیه سوریه و عراق و یمن و ... با آنها مذاکره کنیم؛ هدف واقعی آنها جز جلوگیری از حضور جمهوری اسلامی در منطقه نیست.

وی اضافه کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، مذاکره نه تنها فایده ندارد بلکه ضرر هم دارد؛ الان مسئولان هم قانع هستند که مذاکره با آمریکا فایده ای ندارد.

امام جمعه عسلویه با اشاره به روز جهانی کودک، بیان کرد: امروز در جوامع بشری عدم تربیت صحیح کودکان باعث شده است برخی فسادها در جامعه مشاهده شود.

وی ادامه داد: در جوامع اسلامی اگر دستورات دین در زمینه تربیت غفلت شود فرزندان صحیح تربیت نمی شوند و در این زمینه کوتاهی می‌شود باید با آموزه‌های دینی کودکان را تربیت کنیم تا دشمن آنها را نبرد تا باعث سرافکندگی خانواده نشوند.

هاشمی‌نژاد با اشاره به به فرارسیدن ایام محرم، خاطرنشان کرد: در روز عاشورا تجمع عاشورائیان در مصلای نماز جمعه داریم که همه باید در این مراسم عزاداری و اقامه نماز ظهر عاشورا شرکت کنیم.

وی افزود: در روز عاشورا بر فرزندان پیامبر ظلم شد؛ عده‌ای برای وعده‌های دنیایی که یزید به آنها داده بود چه جنایت‌های کردند و امروز هم یزیدیان فراوان در دنیا دیده می شوند و عمال دنیاپرست آنها هم پیدا می شوند که زنان و کودکان بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشند.

امام جمعه عسلویه با بیان اینکه آل سعود از پست‌ترین و پلیدترین آدم‌ها هستند و روی رژیم صهیونیستی را سفید کرده‌اند، گفت: آل سعود ادعای خادم الحرمین دارند و ادعای مسلمانی دارند ولی مسلمانان را به خاک و خون می‌کشند.

وی گفت: اینها فکر می‌کنند که تکیه بر آمریکا دارند و حکومت‌شان حفظ می‌شود ولی با دست خود دارند گور خود را می‌کنند.

هاشمی‌نژاد با اشاره به اینکه مردم ایران با الگو قراردادن امام حسین آماده ایثار و شهادت هستند، افزود: رهبر آزاده ما حسین گونه این مملکت وجهان اسلام را مدیریت می کند و امروز ایران اسلامی معتقد است اگر آمریکا با ما وارد جنگ نظامی نمی شود به این خاطر است که از قدرت ما آگاه است.