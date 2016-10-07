ایجاد ناآرامی درخاورمیانه برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نماز عبادی سیاسی روز جمعه شهر محلات، با اشاره به موضوع حقوق های نجومی، اظهار داشت: در مساله حقوق های نجومی دولت مردان اعلام کردند که با این معضل برخورد می کنند و حقوق بیت المال را برمی گردانند ولی بعد از مدت زمان زیادی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: مدتی که از مطرح شدن این موضوع گذشت، اعلام شد که این حقوق ها غیرقانونی نبوده و جرمی اتفاق نیفتاده و تنها به جابجاشدن برخی از این افراد بسنده شد که این نحوه رسیدگی پذیرفتنی نیست.

امام جمعه محلات ادامه داد: توقع مردم این است زمانی که یک فسادی اتفاق می افتد با آن برخورد جدی صورت گیرد تا از اشرافی گری در بین مسئولان جلوگیری شود و برخی از افراد خود را صاحبان این انقلاب ندانند.

آمریکا با حمایت مالی عربستان از تروریست ها حمایت می کند

ربانی با اشاره به وقایع کشور سوریه خاطرنشان کرد: با پیشروی مردم و ارتش سوریه، شهر حلب در آستانه آزادسازی از دست تروریست ها قرار گرفته و به وجود آورندگان گروه های تروریستی به سرکردگی آمریکا به تکاپو افتاده اند تا تروریست ها را از نابودی نجات بخشند.

وی افزود: در سوریه، آمریکا با حمایت مالی عربستان از تروریست ها حمایت می کند و با به تعلیق درآوردن همکاری خود با روسیه در مساله مبارزه با تروریست ها، به نوعی در مقابل روس ها قرار گرفته است.

امام جمعه محلات تصریح کرد: از طرف دیگر آمریکا با همکاری ناتو به دنبال طرحی است که به سوریه حمله نظامی کند و تمام هزینه های این جنگ را حکومت عربستان برعهده گرفته است.

ربانی با بیان اینکه اکنون سوریه به یک بشکه باروت در منطقه بدل شده است، افزود: یک حرکت غیرعاقلانه آمریکایی ها در سوریه می تواند منجر به درگیری روس ها با آمریکایی ها شود.

هدف ترکیه از ورود به عراق حمایت از تروریست ها است

وی بیان داشت: در کشور عراق نیز، نیروهای ترکیه به بهانه شرکت در عملیات آزادسازی موصل، وارد عراق شده اند ولی این موضوع یک ادعای دروغین است و هدف آن ها چیزی جز حمایت از گروه های تروریستی و تقویت آن ها نیست.

خطیب جمعه محلات خاطرنشان کرد: حدود ۱۰هزار نفر از نیروهای تروریست، از کشورهای اروپایی به منطقه آمده و به جان مردم بی گناه افتاده اند و بخش عمده ای از این جنایات بر گردن آل سعود است که با حمایت مالی از تروریست ها شرایط وخیمی را برای منطقه رقم زده است.

ربانی افزود: مهم ترین انگیزه آمریکا و هم پیمانانش در منطقه از به وجود آوردن گروه های تروریستی و ایجاد تنش و خونریزی بین کشورهای مسلمان، جلوگیری از گسترش و الگو شدن انقلاب اسلامی ایران برای سایر ملت های مسلمان منطقه و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی است.

اهداف قیام عاشورا برای مردم تبیین شود

امام جمعه محلات با اشاره به ماه محرم تصریح کرد: مقاومت در راه خدا، اقامه نماز، عمل به تکلیف، توبه و بازگشت به سوی حق، توجه به حق الناس، تبعیت از ولی امر و مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم، از جمله مفاهیم اصلی قیام امام حسین(ع) است که باید به آن ها پرداخته شود.

ربانی از خطبا و مداحین امام حسین(ع) خواست تا در این ایام به مصیبت های اهل بیت (ع) در واقعه عاشورا و همچنین اهداف اصلی قیام امام حسین(ع) بپردازند.

وی از تمام هیئت های عزاداری و دستجات زنجیر زنی و سینه زنی خواست تا در برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا که یکی از پیام های بزرگ عاشوراست، اهتمام جدی داشته باشند.