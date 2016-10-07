به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی گفت: محرم و صفر اسلام را بیمه کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با بیان اینکه روشنگری و نشر معارف دینی در این ماه، اسلام را حفظ کرده است، گفت: عزاداری ها و شرکت در مجالس سوگواری موجب بصیرت افزایی می شود.

آیت‌الله غیاث الدین طه محمدی با تاکید بر اینکه عزاداری ها باید بامحتوا باشد چراکه در غیر این صورت موجب آسیب می شود، افزود: مسلمانان باید با بهره مندی از مجالس عزاداری حقیقت دین را به جهان برسانند و ملت ها را بیدار کنند.

دشمن راه به جایی نخواهد برد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان کشورهای انگلیس، آمریکا، قطر و اسراییل را ابوسفیان زمان خواند و گفت: جنگ جهانی سوم در سوریه در حال شکل گیری است هرچند دشمن راه به جایی نخواهد برد.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری سالار شهیدان عنوان کرد: : امروز در ۴۰ کشور مراسم شیرخوارگان حسینی برگزار شد تا دنیا بفهمد کودک کشی جرم است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان به جنایت کشورهای غربی در کشتار کودکان بیگناه اشاره و عنوان کرد: سال گذشته از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در انگلیس جلوگیری شد چراکه آنها خوب می دانستند با این برنامه ها رسوا می شوند.

آیت الله محمدی با تاکید بر اینکه جوانان با عشق هیئت های عزاداری را برگزار کرده اما به دلیل کم تجربگی دشمن قصد سوء استفاده از آنها را دارد، تاکید کرد: برخی هیئت های عزاداری روحانی و مداح خوبی ندارند که باید به این موضوع توجه داشت.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه آمریکا در جنگ های جهان کودکان بیگناه بسیاری را کشته است، به اقدامات غیر انسانی آل سعود اشاره کرد و گفت: آل سعود در جنگ یمن صدها کودک بیگناه را کشته و بسیاری از آنان را بی خانمان کرده است.

عاشورای امام حسین(ع) هزاران درس دارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه باید علت اصلی قیام امام حسین(ع) را درک کنیم، افزود: عاشورای امام حسین(ع) هزاران درس دارد که متأسفانه در عمل به این درس ها کوتاهی صورت می گیرد.

آیت الله محمدی دهه اول ماه محرم را دهه امر به معروف و نهی از منکر خواند و افزود: امام حسین(ع) برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد اما متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به درستی اجرا نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مداحان و اهالی منبر باید به صورت هدفمند مسائل مربوط به عاشورا را مطرح کنند، افزود: حادثه عاشورا برای اهالی تجزیه و تحلیل، موضوعی بسیار روشن است.

وی عاشورا را دانشگاه انسان سازی خواند و با بیان اینکه عوام بودن، بسیار خطرناک است چراکه دشمنان امام حسین(ع) از عوامی و ناآگاهی مردم سوء استفاده کردند، گفت: باید اهداف قیام امام حسین(ع) بازگو شود.

دشمن قصد بی محتوا کردن عزاداری ها را دارد

امام جمعه همدان با تاکید بر اینکه دشمن قصد بی محتوا کردن عزاداری ها را دارد، افزود: باید مراقب ترفندهای دشمنان بود و در این راه عزاداری ها را با شور و شعور حسینی برگزار کرد.

وی به تشییع پیکر شهید «جمشید طهماسبی» بعد از اقامه نماز جمعه اشاره کرد و با بیان اینکه امنیت امروز کشور به خاطر ایثار شهدا و جانبازان است، گفت: انقلاب اسلامی ایران به برکت خون شهدا در امنیت به سر می برد.