زمین شهرک صنعتی بستک با اعلام نرخ موقت زمین به اصناف واگذر می شود

عبدالقادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با هماهنگی های انجام شده از سوی فرماندار شهرستان بستک و پیگیری اتاق اصناف، در ادامه روند واگذاری زمین شهرک صنعتی فاز دوم بستک با اعلام نرخ موقت زمین به اصناف واگذار خواهد شد.

مقدسی عنوان کرد: در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان در خصوص تخصیص زمین شهرک صنفی بهای زمین به صورت علی الحساب هر متر مربع بیست هزار تومان اعلام شد.

وی خاطرنشان کرد: نرخ در نظر گرفته شده به احتمال قوی حداکثر بهای تمام شده برای متقاضیان است که در صورت پایین تر بودن بهای تمام شده می توان از اقساط مانده کسر یا مسترد کرد.

به گفته وی، واگذاری از ۱۶ مهرماه ۹۵ با مراجعه متقاضیان به اتاق اصناف و تشکیل پرونده صورت خواهد گرفت و با هماهنگی های انجام شده مراحل رسیدگی و انجام قراردادها با حضور کارشناس مربوطه به صورت هفتگی در محل اتاق اصفاف شهرستان انجام خواهد شد تا شهروندان بتوانند بدون مراجعه به مرکز استان با کمترین هزینه وصرف وقت اقدام کنند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان بستک با اشاره به اینکه متقاضیان می توانند با ۱۵درصد بهای زمین تحویل بگیرند و مابقی را طی اقساط ۳۶ماهه وصول کنند. گفت: در صورت وجود متقاضی برای یک دست نمودن تیپ سوله ها می شود با پرداخت ۱۰درصد بهای محاسبه شده زمین و سوله به صورت نقدی به هنگام قرارداد و ۲۰ درصد آن به هنگام تحویل سوله و ۷۰ درصد آن اقساطی زمین و سوله را اسرع وقت تحویل کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: تا ایام دهه مبارکه فجر کلنگ زنی و شروع به کار بسیاری از زمین های واگذار شده صورت گیرد تا بیش از این شرمنده مردم نباشیم و بتوان سایر تعهدات شرکت شهرکها نیز طی این زمان تکمیل شود.