به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن معزالدینی در خطبه های نمازجمعه این هفته یزد با اشاره به برخی محتواهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی اظهار داشت: دستهای وهابیت پشت پرده این مطالب است اما واقعیت این است که اینها دلشان برای فقرا نسوخته وگرنه با فقیر نگاه داشتن مردم عربستان، ثروت این کشور را صرف خرید اسلحه برای کشتار مردم مسلمان یمن نمی کردند.

وی افزود: اینها با درج عکس برخی کودکان فقیر در کنار مراسم‌های عزاداری امام حسین (ع)، می‌خواهند این مراسم را زیر سئوال ببرند و مردم را از مجالس امام حسین (ع) دور کنند اما واقعیت این است که از عشق مردم به امام حسین (ع) کم نمی شود و مراسم‌ها هر سال پرشورتر از سال قبل برگزار می شود.

معزالدینی تصریح کرد: اینها خطر عشق مردم به امام حسین (ع) را درک کرده اند و می خواهند با تحریک احساسات مردم، آنها را از مجالس دور نگاه دارند اما اینگونه نیست و عشق و ارادت مردم به اندازه ای است که بدخواهان با هیچ خدعه و نیرنگی موفق به این کار نخواهند شد.

امام جمعه موقت یزد خاطرنشان کرد: البته برخی اشکالات به برخی مراسم‌ها وارد است اما نمی توان به خاطر چند مراسم همه برنامه ها را زیر سئوال برد و امیدواریم با آسیب شناسی این مراسم، برنامه هایی در شأن اهل بیت (ع) برگزار شود.

معزالدینی اظهار داشت: آسیب‌ها و تحریف‌هایی که در برنامه های ماه محرم وارد شده بارها توسط عالمان دینی استخراج و اطلاع رسانی شده و مردم نیز به دنبال کم کردن ایرادهای این مراسم ها هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: یکی از اهداف قیام عاشورا، احیای امر به معروف و نهی از منکر بود و ما نیز باید به تبعیت از امام حسین (ع) برای احیای این دو فریضه مهم در جامعه اسلامی تلاش کنیم.