به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بجنورد اظهار کرد: امام حسین (ع) به‌منظور امربه‌معروف و نهی از منکر قیام کرد، بنابراین این فرضیه مهم نصیحت، موعظه و آموزش نیست بلکه باید برای عزت جامعه اسلامی آن را گسترش دهیم.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر از ویژگی‌های بارز جامعه اسلامی است که باید موردتوجه تمام مسئولان و مردم جامعه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تمام افراد جامعه برای حل مشکلات یکدیگر مسئول هستند و کناره‌گیری و عدم دخالت در موقع گرفتاری دور از آداب مسلمانی است.

خطیب نماز جمعه بجنورد، امربه‌معروف و نهی از منکر را دلسوزی انسان‌ها نسبت به یکدیگر دانست و افزود: در جامعه دینی مسلمانان باید برای رفع مشکلات یکدیگر را امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.

حجت‌الاسلام یعقوبی گفت: افراد علاوه بر امربه‌معروف و نهی از منکر، باید اخلاق و روابط اجتماعی خوب در جامعه داشته باشند چراکه در قرآن و روایات به این امر مهم تأکید شده است.

وی بر رفتار درست با مردم تأکید کرد و گفت: از ویژگی‌های بارز یک مسلمان اخلاق نیک و خوش‌رویی است چراکه در زمان برخورد با دشمن نیز با منطق رفتار می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به همایش شیرخوارگان حسینی اشاره کرد و گفت: حضور مادران به همراه فرزندان شیرخوار خود در این همایش بزرگ، نشان‌دهنده این است سربازانی کوچک برای اسلام درراه‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران بجنورد پس از اقامه نماز جمعه به مناسبت هفته امربه‌معروف و نهی از منکر از محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد تا میدان بازرگانی راهپیمایی کردند و از تمام اقشار مختلف جامعه خواستند تا نسبت به این فرضیه مهم در جامعه بی‌تفاوت نباشند و آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.