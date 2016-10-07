ارتفاعات «الشیخ سعید» به کنترل ارتش سوریه درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نیروهای ارتش سوریه در ادامه نبرد با تروریست های تکفیری صبح امروز مواضع تروریست ها در شهر حلب را هدف حملات خود قرار دادند.

در این حملات، نیروهای سوری موفق شدند کنترل ارتفاعات الشیخ سعید را به دست گیرند، این ارتفاعات مشرف بر مناطق «العامریه» و «السکریه» واقع در شمال کارخانه سیمان حلب است.

گفته می شود جنگنده های روسیه مواضع تروریست ها را در مناطق «الراشدین» و العامریه و نیز شهرک های «المنصور» و «کفر داعل» در حومه غربی حلب را بمباران کردند.

نیروهای ارتش سوریه از جنوب غرب شهر حلب و در چندین محور حملات هوایی به مواضع تروریست ها را انجام دادند.