ایستادگی در برابر دشمنان اسلام از ویژگی مومنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) این شهر با اشاره به اینکه ایستادگی در برابر دشمنان اسلام از ویژگی مومنان انقلابی و خداترس است، اظهار داشت: باید در برابر دشمنان اسلام ایستاد و کسانی که در برابر زورگویان و استکبار جهانی می ایستند مومن واقعی هستند.

وی عنوان کرد: اقتدار کشور در مذاکره با دشمن باید مورد توجه قرار بگیرد و نباید امتیازی برای حفظ موقعیت به دشمن داد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: ایران اسلامی به پشتیبانی از ملتی مومن و انقلابی یکی از قدرت های بزرگ منطقه است که اقتدار این کشور به همه جهانیان ثابت شده است.

وی بیان کرد: باید با روحیه جهادی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور تلاش کرد.

وی با اشاره به برگزاری کنسرت های موسیقی در این استان، ادامه داد: برگزاری برخی کنسرت ها با فرهنگ اسلامی همخوانی ندارند و باید نظارت بیشتر در برگزاری کنسرت های موسیقی در این استان شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه از ماه محرم در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: این همایش ها نقش مهمی در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی در جامعه و هراس دشمن دارد.