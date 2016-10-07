دیانت از سیاست جدانشدنی است/ اهداف قیام امام حسین(ع) تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه تبریز که باحضور پرشور مردم ولایی و نمازگزار تبریز در مصلی اعظم حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و سوگواری امام حسین(ع) ابراز داشت: امام حسین شهید امر به معروف و نهی از منکر بود و برای همین هفته اول محرم به هفته امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) بزرگترین عامر امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ اسلام است، ادامه داد: همه آیه های نازل شده در مکه برای امر به معروف و نهی از منکر به صورت موعظه بیان شده است.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه آیات مربوط به مدینه نیز به وجوب این فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده است، اظهار داشت: آیات زیادی از جمله آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷ سوره آل عمران به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه باید عزاداران حسینی شأن و منزلت ایشان را در عزاداری ها رعایت کنند، ادامه داد: باید اهداف قیام امام حسین (ع) تبیین شود و همچنین به هدف امام حسین(ع) توجه شود و در عزاداری ها به خرافات توجهی نشود.

دشمن به دنبال منحرف کردن اهداف عزاداری ها است

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال منحرف کردن اهداف عزاداری ها است، گفت: باید در عزاداری ها به سمت رهبران قلابی تشیع لندنی نروند، دشمن به دنبال تبلیغ اسلام انگلیسی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ملت قهرمان ایران از مکتب امام حسین(ع) الگو گرفته اند، ادامه داد:‌ شعار هیهات من الذله و لبیک یا حسین را باید سرلوحه خودمان قرار دهیم.

آیت الله مجتهد شبستری با تاکید بر اینکه باید در عمل عاشورایی شویم، افزود: ماه محرم فرصتی است که درس‌ های فضیلت را از مکتب امام حسین (ع) بیاموزیم.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه امام حسین هرگز ذلت را قبول نکرد، ادامه داد: اصلی ترین درس های امام حسین(ع) در قیام عاشورا زنده کردن روح مقاومت، حفظ بقای اسلام و امر به معروف و نهی از منکر است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه دیانت از سیاست جدانشدنی است، گفت: امام حسین در این راه جان خودشان را فدا کردند.

آمریکا فکر حمله به سوریه را از سرش خارج کند

وی سپس با اشاره به تحولات منطقه و به خصوص سوریه گفت: آمریکا فکر حمله به سوریه را از سرش خارج کند، حمله آمریکا به سوریه مانند دروغ سال‌ های گذشته است.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه آمریکایی ها در حمله به سوریه هیچ غلطی نمی توانند بکنند، گفت: سوریه با تلاش مدافعان حرم، جبهه مقاومت، حزب الله لبنان و کمک ‌های روسیه پیروز خواهد شد و آمریکا و اسرائیل پیروزی بر سوریه را به گور می ‌برند.

وی سپس افزود: پیروز نهایی این جنگ سوریه است و کفه مبارزه نیز به نفع سوریه است.