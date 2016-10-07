به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر جمعه در نشست مشترک مطبوعاتی با محمد نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در کوالالامپور اظهارداشت: ما همچنین تصمیم داریم سال ۲۰۱۶ میلادی را به سال تحرک در توسعه و تقویت روابط مشترک در حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی مبدل کنیم.

وی افزود: مصمم هستیم سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم ها بازگردانده و در مرحله بعدی نیز بسرعت میزان مبادلات خود را به دو برابر افزایش دهند.

وحانی که پس از مذاکرات خصوصی با نخست وزیر مالزی و شرکت در نشست مشترک هیات های عالیرتبه دو کشور، با خبرنگاران سخن می گفت، با ابراز قدردانی از میهمان نوازی ملت و دولت مالزی، اظهارداشت: روابط با آسیا و از جمله کشور دوست و برادرمان مالزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، جایگاه ویژه ای دارد.

رییس جمهور با بیان اینکه ایران و مالزی دارای روابط بسیار خوب و برادرانه ای بوده اند اما در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، روابط اقتصادی دو کشور کاهش یافته است، گفت:امروز تصمیم گرفتیم سطح روابط را در مرحله نخست به دوره پیش از تحریم ها بازگردانیم و در مرحله بعد نیز بسرعت آن را به دو برابر افزایش دهیم.

روحانی اظهارداشت:ما علاقه مندیم در شرایط پسابرجام و پساتحریم که سرمایه گذاری های فراوانی به سمت ایران سرازیر شده ، مالزی هم در بخش های مختلف حضور داشته باشد.

رییس جمهوری تصریح کرد: فضای بسیار خوبی برای فعالیت و سرمایه گذاری ایرانیان در مالزی و مالزیایی ها در ایران وجود دارد که دو دولت از این مسیر حمایت و پشتیبانی می کنند.

روحانی با بیان اینکه در دو نشستی که با نخست وزیر مالزی داشتیم درباره راههای حرکت سریع در روند همکاریها گفت و گو و تبادل نظر کردیم، گفت: مهمترین مساله تسریع در تحرک بخشیدن به روابط بانکی دو کشور است .ما همچنین باید بخش های خصوصی دو کشور را از ظرفیت های مشترک به طور کامل مطلع کنیم .

رییس جمهور افزود: ایران از سرمایه گذاری شرکتهای مالزیایی در بخش های نفت ، گاز و پتروشیمی حمایت می کند . دو کشور همچنین می توانند در زمینه صنایع غذایی حلال با هم مشارکت و همکاری کنند.

روحانی با اشاره به پیشرفتهای ایران و مالزی در فناوری های پیشرفته ، گفت: دو کشور توافق کردند که همکاری های خود را در بخش های دانشگاهی و فناوری توسعه بخشند.

رییس جمهور در ادامه به تقویت همکاری های دو کشور در عرصه توریسم و گردشگری اشاره کرد و افزود: ایران و مالزی دارای جذابیت های توریستی هستند و مردم دو کشور می توانند از این جاذبه ها لذت ببرند . همچنین زمینه های فراوانی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت توریسم ایران وجود دارد که ما از مشارکت سرمایه گذاران مالزیایی در این زمینه استقبال می کنیم.

روحانی همچنین به موضوع روغن پالم که مالزی یکی از صادرکنندگان آن است ، اشاره و با بیان اینکه نخست وزیر مالزی اشاره دارند که مالزیایی ها از این روغن استفاده و سلامتی آنان نیز خوب است ، گفت: برای تبیین ویژگی های این روغن از لحاظ سلامتی ، ما منتظر سفر هیاتی از طرف مالزی به ایران هستیم.

رییس جمهور، گفت و گو درباره دنیای اسلام و مسایل منطقه را از دیگر محورهای تبادل نظر با نخست وزیر مالزی دانست و افزود:موضوع اختلافات ناخواسته ای که از طرف دشمنان به جهان اسلام تحمیل شده به عنوان یک نگرانی مشترک بود و هر دو معتقد بودیم که همه مذاهب اسلامی یک هدف دارند و از یک ریشه و سرچشمه ،نشات گرفته اند.

روحانی افزود: همچنین معضل تروریسم به عنوان یک نگرانی مشترک در منطقه و جهان مورد نظر دو طرف بود و تاکید داشتیم که دولت ها و کشورها در مبارزه با تروریسم باید از همه ابزارها استفاده کنند.