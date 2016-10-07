همه دستگاه ها برای برقراری امنیت اجتماعی در کشور تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌ نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به اینکه عزاداری برای امام حسین (ع) نباید منحصر به سینه زنی و زنجیر زنی باشد، اظهار داشت: این روزها فرصتی برای شناخت روش ائمه اطهار (ع) و درک شعور حسینی در کنار شعار حسینی است.

وی ادامه داد: امیدواریم افرادی که هیئت های عزاداری اباعبدالله را برپا می کنند، توفیق بیشتر پیدا کنند.

امام جمعه اصفهان بیان داشت: باید در مجالس عزاداری امام حسین (ع) بحث و تبادل نظر در خصوص فلسفه قیام کربلا نیز صورت بگیرد و تنها به سوگواری اکتفا نشود.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) برای فهماندن مسائل روز جان خود را در راه دین فدا کرد، اظهار داشت: فلسفه قیام این امام بزرگوار، برپا داشتن امر به معروف و نهی ازمنکر بود.

طباطبائی نژاد افزود: پیام عزاداری برای اباعبدالله به نمایش گذاشتن رافت اهل بیت است پس نباید صدای بلندگوی هیئت ها موجب آزار مردم شود.

وی با اشاره به اینکه برای دادن نذری به مردم نباید در خیابان ترافیک ایجاد شود، گفت: دسته های عزاداری هم نباید تمام خیابان را سد و مانع عبور خودرو شوند.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه دستگاه ها باید برای برقراری امنیت اجتماعی تلاش کنند، اظهار داشت: نیروی انتظامی باید با همکاری سایر نهادها امنیت اجتماعی را ایجاد و امنیت اخلاقی را کنترل کند.

وی تاکید کرد: نا امنی اجتماعی و اخلاقی، در جامعه باید از سوی نیروی انتظامی مورد پیگیری قرار گیرد.