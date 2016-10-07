به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایان در سراسر استان یزد امروز بعد از پایان خطبه‌های نمازجمعه با راهپیمایی در مناطق مختلف، خواستار اجرای قوانین امر به معروف و نهی از منکر در کشور شدند.

راهپیمایان در مرکز استان مسیر مسجد ملااسماعیل تا میدان امیرچخماق را طی کردند و در طول مسیر با شعارهای «امر به معروف فروع دین است، اطاعت از ولی مسلمین است»، «امر به معروف ره حسین است، کشته این راه خود حسین است» و «قیام هر مسلمان حمایت از معروف است، پیام هر آزاده حمایت از معروف است» خواستار احیای این دو فریضه مهم شدند.

مردم یزد امروز همچنین شعارهای «پیام خون حسین نهی ز منکر بود، امر به معروف دین کلام رهبر بود»، «سازش با آمریکا مصداق منکر بود، نبرد با استکبار فرمان رهبر بود» را در طول مسیر راهپیمایی سر دادند.

راهپیمایان همچنین با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته‌هایی، امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی دانستند و خواستار فراهم کردن ساز و کارهای اجرای این فرایض شدند.