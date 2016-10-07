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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

مسائل دو جانبه محور گفتگوهای «پوتین» و «اردوغان»

مسائل دو جانبه محور گفتگوهای «پوتین» و «اردوغان»

روسای جمهور روسیه و ترکیه در دیدار آتی خود در استانبول درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه به گفتگو خواهند پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای در ارتباط با سفر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به ترکیه اعلام کرد:  رئیس جمهور روسیه بنا به دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کشور برای شرکت در بیست و سومین کنگره انرژی جهانی در ۱۰ نوامبر به استانبول خواهد آمد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در چارچوب این سفر، روسای جمهور دو کشور دیداری در محور مسائل دو جانبه و منطقه برگزار خواهند کرد.

گفتنی است این دیدار از لحاظ تسریع روند عادی سازی روابط ترکیه و روسیه و گسترش همکاری های دو جانبه حائز اهمیت است.

کد مطلب 3789634
پیمان یزدانی

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