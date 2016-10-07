مسائل دو جانبه محور گفتگوهای «پوتین» و «اردوغان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، دفتر مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه با انتشار بیانیه ای در ارتباط با سفر «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به ترکیه اعلام کرد: رئیس جمهور روسیه بنا به دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور کشور برای شرکت در بیست و سومین کنگره انرژی جهانی در ۱۰ نوامبر به استانبول خواهد آمد.

در ادامه این بیانیه آمده است: در چارچوب این سفر، روسای جمهور دو کشور دیداری در محور مسائل دو جانبه و منطقه برگزار خواهند کرد.



گفتنی است این دیدار از لحاظ تسریع روند عادی سازی روابط ترکیه و روسیه و گسترش همکاری های دو جانبه حائز اهمیت است.