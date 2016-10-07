  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

در واکنش به اظهارات وزیر خارجه امارات؛

قاسمی: کشورهای منطقه در دام سیاست‌های جنگ افروزانه نیفتند

قاسمی: کشورهای منطقه در دام سیاست‌های جنگ افروزانه نیفتند

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به کشورهایی که تحمل کمترین تبعات جنگ را ندارند، توصیه کرد در دام سیاستهای جنگ افروزانه نیفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر مشاور در امور خارجی امارات و تکرار ادعای بی اساس ارسال سلاح به یمن از سوی جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و افزود:کشورهایی که جنگی ظالمانه علیه مردم بی دفاع یمن را آغاز کرده‌اند، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز این تجاوز و انجام جنایات متعدد علیه مردم یمن سعی دارند شکست فضاحت بار خود را با چنین ادعاهایی توجیه کنند.

قاسمی به کشورهایی که تحمل کمترین تبعات جنگ را ندارند توصیه کرد در دام سیاستهای جنگ افروزانه نیفتند.

کد مطلب 3789651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها