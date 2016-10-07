به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات وزیر مشاور در امور خارجی امارات و تکرار ادعای بی اساس ارسال سلاح به یمن از سوی جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد و افزود:کشورهایی که جنگی ظالمانه علیه مردم بی دفاع یمن را آغاز کرده‌اند، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز این تجاوز و انجام جنایات متعدد علیه مردم یمن سعی دارند شکست فضاحت بار خود را با چنین ادعاهایی توجیه کنند.

قاسمی به کشورهایی که تحمل کمترین تبعات جنگ را ندارند توصیه کرد در دام سیاستهای جنگ افروزانه نیفتند.