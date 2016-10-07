دین اسلام، امام حسین (ع) و قیام کربلا سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله امینی، در خطبه های نماز جمعه شهر نطنز، با اشاره به واقعه کربلا اظهار داشت: نگاه به عاشورا نباید از روی سطحی نگری باشد. نگاه به عاشورا ابعاد مختلفی دارد. اگر به عاشورا از بعد عاطفی و عشق به امامت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که عاشورا و کربلا در یک روز خلاصه نمی شود، بلکه کربلا یک تاریخ پویا تا ابد است و همه انبیای الهی در تاریخ کربلا نقش دارند.

وی بعد دیگری از نگاه به عاشورا را الگوپذیری معرفی کرد و گفت: کربلا بهترین الگوی عزت و شرف هر ملت مسلمان و غیر مسلمان است و الگوی انقلاب اسلامی ما از کربلا گرفته شده است.

امام جمعه نطنز در رابطه با نگرش عبرت آموزی از عاشورا توضیح داد که باید از کربلا و زمینه های وقوع این واقعه بزرگ عبرت گرفت، یکی از علل وقوع کربلا این بود که انسانهای دروغ گو را صادق شمردند و افراد صادق را تکذیب کردند.

وی افزود: در همه اعصار، هر زمان که دروغ گویان صحنه چرخان جامعه شدند و امور را در دست گرفتند و افراد صادق، خانه نشین شدند، خطر وقوع کربلا وجود دارد. همچون عصر حاضر که یزید ها و شمرها زیادند و انسان های صادق انقلابی را تندرو و افراطی می خوانند.

امینی تاکید کرد: دین یک مجموعه کامل است و فقط لقلقه ی زبان نباشد. اینکه امروز یک عده می گویند واقعه کربلا سیاسی نیست و در مجالس عزاداری نباید سیاست وجود داشته باشد، عدم دینداری واقعی است، چرا که دین اسلام، امام حسین علیه السلام، حرکت ایشان و هدفشان سیاسی است.این که واقعه عاشورا سیاسی نیست یک انحراف است.

وی در پایان با اشاره به آثار مخرب اشرافی گری گفت: مسئولی که تجمل پرستی و اشرافی گری داشته باشد از واقعه کربلا بهره کافی نبرده است. فردی که دنبال جاه طلبی است به جای عزاداری در روز عاشورا به دنبال تفریح و خوش گذرانی اش می رود. اشرافی گری روح ابوسفیانی است و مسئولینی که دنبال دنیا طلبی و تجمل هستند، در مسیر به وجود آمدن کربلایی دیگر حرکت می کند.

امام جمعه نطنز، افزود: مسئولی که تجمل پرست باشد به درد نظام اسلامی و الهی نمی خورد. افکار اشرافی گری نشانه اسیر دنیا شدن است.