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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

امام جمعه نطنز:

دین اسلام، امام حسین (ع) و قیام کربلا سیاسی است

دین اسلام، امام حسین (ع) و قیام کربلا سیاسی است

نطنز- امام جمعه نطنز گفت: دین اسلام، امام حسین علیه السلام، حرکت ایشان و هدفشان سیاسی است.اینکه واقعه عاشورا سیاسی نیست یک انحراف است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله امینی، در خطبه های نماز جمعه شهر نطنز، با اشاره به واقعه کربلا اظهار داشت: نگاه به عاشورا نباید از روی سطحی نگری باشد. نگاه به عاشورا ابعاد مختلفی دارد. اگر به عاشورا از بعد عاطفی و عشق به امامت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که عاشورا و کربلا در یک روز خلاصه نمی شود، بلکه کربلا یک تاریخ پویا تا ابد است و همه انبیای الهی در تاریخ کربلا نقش دارند.

وی بعد دیگری از نگاه به عاشورا را الگوپذیری معرفی کرد و گفت: کربلا بهترین الگوی عزت و شرف هر ملت مسلمان و غیر مسلمان است و الگوی انقلاب اسلامی ما از کربلا گرفته شده است.

امام جمعه نطنز در رابطه با نگرش عبرت آموزی از عاشورا توضیح داد که باید از کربلا و زمینه های وقوع این واقعه بزرگ عبرت گرفت،  یکی از علل وقوع کربلا این بود که انسانهای دروغ گو را صادق شمردند و افراد صادق را تکذیب کردند.

وی افزود: در همه اعصار، هر زمان که دروغ گویان صحنه چرخان جامعه شدند و امور را در دست گرفتند و افراد صادق، خانه نشین شدند، خطر وقوع کربلا وجود دارد. همچون عصر حاضر که یزید ها و شمرها زیادند و انسان های صادق انقلابی را تندرو و افراطی می خوانند.

امینی تاکید کرد: دین یک مجموعه کامل است و  فقط لقلقه ی زبان نباشد. اینکه امروز یک عده می گویند واقعه کربلا سیاسی نیست و در مجالس عزاداری نباید سیاست وجود داشته باشد، عدم دینداری واقعی است، چرا که دین اسلام، امام حسین علیه السلام، حرکت ایشان و هدفشان سیاسی است.این که واقعه عاشورا سیاسی نیست یک انحراف است. 

وی در پایان با اشاره به آثار مخرب اشرافی گری گفت: مسئولی که تجمل پرستی و اشرافی گری داشته باشد از واقعه کربلا بهره کافی نبرده است. فردی که دنبال جاه طلبی است به جای عزاداری در روز عاشورا به دنبال تفریح و خوش گذرانی اش می رود. اشرافی گری روح ابوسفیانی است و مسئولینی که دنبال دنیا طلبی و تجمل هستند، در مسیر به وجود آمدن کربلایی دیگر حرکت می کند.

امام جمعه نطنز، افزود: مسئولی که تجمل پرست باشد به درد نظام اسلامی و الهی نمی خورد. افکار اشرافی گری نشانه اسیر دنیا شدن است.

کد مطلب 3789654

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