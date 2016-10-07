بخشی از درآمد۲۰ میلیارد تومانی مرز میلک برای منطقه هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشرفیان در نماز جمعه این هفته شهر علی اکبر اظهار داشت: ما هر چه داریم از همین عزاداری ها و مجالس اهل بیت(ع) است از همین محرم و صفر است.

وی افزود: واقعه کربلا به ما درس زندگی می دهد که هر زمان از حجت و ولی خدا دور شویم سقوط می کنیم، ولایت چراغ راهنمای ما در ظلمت فتنه هاست اگر ملتی از بصیرت کافی برخوردار نباشد هیچ حقیقت دیگری امورشان را اصلاح نمی کند.

وی گفت: حادثه کربلا به ما نشان می دهد که دشمن در هیچ شرایطی قابل اعتماد نیست و نه با مذاکره و نه با وعده اصلاح شدن دست از دشمنی برنمی دارد.

امام جمعه شهر علی اکبر با اشاره به موضوع احیا وقف افزود: شهرعلی اکبر منطقه و شهری تازه تاسیس است که هیچ امکاناتی ندارد و از طرفی استعدادهای بسیارخوبی در این منطقه وجود دارد که اگر به آنها پرداخته شود و بها داده شود قطعا برکات بسیارخوبی خواهد داشت.

وی گفت: درشهری که هیچ مدرسه ومهد قرآنی وجود ندارد و مراکز علمی و دینی ندارد و حوزه علمیه وجود ندارد این همکاری مردم و خیرین را می خواهد تا با کمک ها و وقف هایشان از این کارهای فرهنگی و دینی حمایت کنند.

حجت الاسلام اشرفیان اظهار داشت: در هفته گذشته خبری که بسیار ناراحت کننده بود حادثه تصادف در محور زهک به میلک بودکه۴ نفر در آن جان خودشان را از دست دادند.

وی گفت: این حوادث دلایل مختلفی دارند که یکی غیراستاندارد بودن جاده ها است اما دلیل دیگر عبور و مرور ماشین های ترانزیتی و ماشین های سنگین روی این جاده ها است.

وی با اشاره به تردد ماشین های ترانزیتی در محور زهک به میلک افزود: طبیعی است که این اتفاقات هم ممکن است رخ بدهد اما سوال این است که سهم مردم این منطقه از مرز میلک و تردد این ماشینهای سنگین جزخسارت و خرابی جاده ها و تصادفات چه چیز دیگری است.

امام جمعه شهر علی اکبر گفت: معمولا در مناطق مرزی می گویند مرز یک فرصت است که باید از آن به نفع مردم منطقه استفاده کرد اما متاسفانه در منطقه سیستان منفعت آن نصیب عده خاصی می شود.

وی افزود: مسئولان می گویند مرز باز است اما معلوم نیست برای چه کسانی بازاست چون مردم عادی که چیزی عایدشان نمی شود.

وی گفت: مسئولان باید پاسخگو باشند که سهمیه سوخت مرز نشینان به کجا رسید و از درآمد۲۰ میلیارد تومانی مرز میلک چند هزارتومان نصیب مردم منطقه می شود این انصاف نیست که مردم مظلوم سیستان در کنار آب باشند ولی لب تشنه بمانند.

حجت الاسلام اشرفیان تصریح کرد: اینگونه رفتارها و تبعیض ها اهانت به مردم است.

وی افزود: آب شرب منطقه سیستان ۳ ماه است وضعیت بحرانی دارد و علاوه بر آن مشکل ریزگردها، عواید کارخانه سیمان سیستان و بیکاری جوانان هنوز پابرجاست و روز به روز بدتر می شود.

وی گفت: با وجود اینکه این مشکلات بارها از تریبون های مختلف فریاد زده شد اما بعضی از مسئولان حتی زحمت جواب دادن به مردم به خود نمی دهند.

امام جمعه شهر علی اکبر افزود: بعضی مسئولین در بیان مشکلات متعدد مردم روزه سکوت گرفته اند و بی تفاوت شده اند ما انتظار داریم که مسئول زبان،گوش شنوا و چشم مردم باشد و درد مردم را درد خودش حساب کند.