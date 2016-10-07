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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم:

برخی برنامه‌های عزاداری مورد تأیید مراجع تقلید نیست

برخی برنامه‌های عزاداری مورد تأیید مراجع تقلید نیست

قم - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: برخی برنامه‌های عزاداری در شأن اهل بیت(ع) و مورد تأیید مراجع تقلید نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم، عزاداری برای مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان را سرمایه عظیمی دانست که نیازمند پاسداری است.

وی با بیان اینکه مراسم عزای امام حسین(ع) باید در شأن ایشان باشد، گفت: برخی کارهایی که در بعضی هیئت‌های مذهبی اتفاق می‌افتد و شعرها و نوحه‌هایی که در این هیئت‌ها خوانده می‌شود در شأن اهل بیت(ع) و مورد تأیید بزرگان و مراجع عظام تقلید نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: مراسمی که به نام امام حسین(ع) برگزار می‌شود باید در اوج نظم و منطبق بر موازین شرعی و اخلاقی باشد.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به برگزاری مراسم ویژه ۱۲ محرم برای نخستین بار در قم، اظهار کرد: به دلیل تقارن آغاز نهضت انقلاب توسط امام راحل در ۱۵ خرداد با روز ۱۲ محرم که نیروهای رژیم شاه به مراسم عزاداری امام حسین(ع) حمله کردند و تعدادی از عزاداران را شهید و مجروح کردند، امسال قرار شد برای یادآوری آن روز، مراسمی در روز جمعه ۱۲ محرم در مقابل بیت حضرت امام برگزار شود.

وی از همه عزاداران حسینی و اعضای هیئت‌های مذهبی خواست در این مراسم که به صورت خودجوش و مردمی برگزار می‌شود شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بی‌تفاوتی در برابر منکرات را مهم‌ترین عامل فراموش شدن دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان انجام یک واجب الهی در دستور کار هر مسلمان قرار بگیرد بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می‌شود.

کد مطلب 3789693

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