به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم، عزاداری برای مصیبت امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان را سرمایه عظیمی دانست که نیازمند پاسداری است.

وی با بیان اینکه مراسم عزای امام حسین(ع) باید در شأن ایشان باشد، گفت: برخی کارهایی که در بعضی هیئت‌های مذهبی اتفاق می‌افتد و شعرها و نوحه‌هایی که در این هیئت‌ها خوانده می‌شود در شأن اهل بیت(ع) و مورد تأیید بزرگان و مراجع عظام تقلید نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: مراسمی که به نام امام حسین(ع) برگزار می‌شود باید در اوج نظم و منطبق بر موازین شرعی و اخلاقی باشد.

حجت‌الاسلام اسکندری با اشاره به برگزاری مراسم ویژه ۱۲ محرم برای نخستین بار در قم، اظهار کرد: به دلیل تقارن آغاز نهضت انقلاب توسط امام راحل در ۱۵ خرداد با روز ۱۲ محرم که نیروهای رژیم شاه به مراسم عزاداری امام حسین(ع) حمله کردند و تعدادی از عزاداران را شهید و مجروح کردند، امسال قرار شد برای یادآوری آن روز، مراسمی در روز جمعه ۱۲ محرم در مقابل بیت حضرت امام برگزار شود.

وی از همه عزاداران حسینی و اعضای هیئت‌های مذهبی خواست در این مراسم که به صورت خودجوش و مردمی برگزار می‌شود شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بی‌تفاوتی در برابر منکرات را مهم‌ترین عامل فراموش شدن دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست و اظهار کرد: اگر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان انجام یک واجب الهی در دستور کار هر مسلمان قرار بگیرد بسیاری از مشکلات جامعه برطرف می‌شود.