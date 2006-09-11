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۲۰ شهریور ۱۳۸۵، ۲۱:۰۷

مدير كل پارك ها و مراكز رشد وزارت علوم در گفتگو با مهر : نمايشگاه مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود

مدير كل پارك ها و مراكز رشد وزارت علوم در گفتگو با مهر : نمايشگاه مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود

ژاله مجيب از برپايي نمايشگاه پارك ها و مراكز رشد خبر داد و گفت: پارك ها و مراكز رشد كشور تاكنون اقدام به برپايي نمايشگاه هاي بسياري كرده اند اما وزارت علوم در نظر دارد پاييز سال جاري براي اولين بار نمايشگاهي از دستاوردهاي پارك ها و مراكز رشد وزارت علوم در مجلس شوراي اسلامي برگزار كند.

" ژاله مجيب " در گفتگو با خبرنگار فناوري مهر افزود: اين نمايشگاه با هدف آشنايي هرچه بيشتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دستاوردهاي پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: در اين نمايشگاه 13پارك علم و فناوري كشور، 42 مركز رشد به همراه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان حضور دارند و به ارائه دستاوردهاي خود مي پردازند.

مدير كل پارك ها و مراكز رشد وزارت علوم در خصوص گسترش پارك ها و مراكز رشد در سال جاري افزود: تاكنون 15 دانشگاه كشور درخواست ايجاد پارك و مركز رشد را به وزارت علوم ارائه كرده اند كه دانشگاه هاي بوشهر، اروميه و امام حسين (ع) از آن جمله هستند.

وي اضافه كرد: وزارت علوم پس از بررسي در صورت دارا بودن شرايط لازم مجوز ايجاد پارك و مركز رشد را به اين دانشگاه ها اعطا مي كند. 

کد مطلب 378971

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