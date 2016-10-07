به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست مشترک هیاتهای عالیرتبه که عصر جمعه در کاخ نخست وزیری مالزی برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به گسترش و تعمیق سطح همکاری های خود با کشورهای آسیایی و از جمله مالزی، بویژه در دوره پسا برجام است.

رییس جمهور با اشاره به حضور گسترده نمایندگان شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی کشورهای آسیایی و اروپایی در ایران طی ماههای اخیر و امضای تعداد زیادی تفاهمنامه و موافقتنامه همکاری، گفت: در دوره پسابرجام و بعد از رفع تحریم ها دروازه جدیدی در ایران به روی دوستان آسیایی برای همکاری گشوده شده است.

روحانی با اعلام اینکه فرصت برای حضور و سرمایه گذاری شرکتهای مالزیایی در بخش های مختلف انرژی، صنعت و حمل و نقل آماده است، افزود: همکاری شعب بانک های تجاری دو طرف و توسعه روابط کارگزاری بانک ها، زیر بنای تحرک در روابط اقتصادی است.

رییس جمهور ظرفیت همکاری های دو کشور در همه حوزه ها را بسیار فراتر از سطح کنونی دانست و تاکید کرد: در دوره جدید روابط، باید از این ظرفیت ها برای توسعه و تعمیق همکاریهای تهران - کوالالامپور به نفع دو ملت بهره حداکثری گرفت.

روحانی با تاکید بر اینکه تهران از توسعه و تعمیق روابط با کوالالامپور در همه عرصه ها استقبال می کند، اظهار داشت: فضای بسیار خوبی برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک بخش های خصوصی دو کشور وجود دارد که دو دولت باید با حمایت و تسهیل این ارتباط راه را برای دستیابی مشترک به بازارهای شرق و غرب آسیا و منطقه هموار کنند.

رییس جمهور با اشاره به توانمندی شرکتهای ایرانی در بخش های مختلف از جمله راهسازی، انرژی و فناوری های نوین گفت: شرکتهای دو کشور می توانند در این حوزه ها با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند و در اولین گام باید تحرکی نوین در روابط بانکی دو کشور ایجاد شود؛ چرا که تقویت همکاری های بانکی، تسهیل کننده سرمایه گذاری های مشترک و روابط اقتصادی در بخشهای عمومی و خصوصی است.

روحانی با بیان اینکه مردم ایران قرابت فرهنگی زیادی با مردم مالزی دارند و از تقویت روابط دو کشور حمایت می کنند، گفت: تقویت صنعت توریسم در کنار تبادل متوازن استاد و دانشجو می تواند پایه های روابط دو ملت را مستحکمتر سازد.

رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تروریسم به عنوان یک معضل جهانی پرداخت و با تاکید بر ضرورت همبستگی همه جهانیان بویژه کشورهای اسلامی علیه این معضل، گفت: در حالی که اسلام دین رحمت، صلح، دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است، متاسفانه تروریست ها اقدامات جنایتکارانه خود را به اسلام نسبت می دهند و همه پیروان اسلام باید علیه این حرکت تروریست ها متحد شود.

روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت وحدت و برادری میان همه مسلمانان و پرهیز از هر گونه اختلاف میان مذاهب اسلامی گفت: امروز ضروری است که دولت های اسلامی برای کمک و یاری به مردم مظلوم فلسطین و مردم ستم دیده سایر کشورهای اسلامی در کنار هم باشند.

نجیب رزاق: روابط با تهران را به دو برابر قبل از تحریمها می رسانیم

محمد نجیب رزاق نخست وزیر مالزی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مالزی برای توسعه و تحکیم روابط همه جانبه با ایران هیچ مانعی نمی بیند، همکاری های بانکی را کلید توسعه روابط اقتصادی دانست و گفت که موانع در این حوزه باید هر چه سریعتر برطرف شود.

نخست وزیر مالزی با اشاره به سخنان رییس جمهور کشورمان، اظهار داشت: دو کشور باید سریعا سطح روابط خود را در مرحله نخست به دوره قبل از تحریم ها بازگردانده و در مرحله بعدی نیز میزان مبادلات خود را به دو برابر افزایش دهند.

وی با پشتیبانی از فعالیت مشترک بخش های خصوصی دو کشور گفت: باید بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف بویژه در حوزه نفت و گاز و صنعت فعال کنیم و با هدف افزایش سطح همکاری، وزرا را تشویق می کنم که راههای رسیدن به این هدف را در همه حوزه ها جستجو کنند.

نجیب رزاق همچنین خواهان تقویت همکاری های دو کشور در حوزه گردشگری، صنایع غذایی حلال و تبادل دانشجو و استاد شد.

نخست وزیر مالزی نیز معضل تروریسم را یک نگرانی مشترک در منطقه و جهان برشمرد و بر ضرورت همکاری همه دولت ها در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.