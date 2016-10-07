به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا کمال علوی متولد ۱۳۳۶ در مشهد بود. وی مدرک کارشناسی هنرهای نمایشی خود را از دانشگاه هنرهای دراماتیک دریافت کرده و دارای مدرک درجه سه هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
از مسئولیتهای این هنرمند میتوان به مسئول سمعی و بصیری هلالاحمر مشهد، مسئول تئاتر حوزه هنری خراسان، کارشناس و عضو انجمن هنرهای نمایشی کشور، رئیس انجمن هنرمندان کشور و بسیاری مسئولیت دیگر در حوزه هنر استان و کشور اشاره کرد.
کمال علوی در مراکز دولتی و غیردولتی بسیاری از جمله دانشگاه علامه طباطبایی تهران، جهاد دانشگاهی مشهد، سروش صدا سیما به تدریس در حوزه سینما و تئاتر پرداخت.
وی در تئاترهای پسرهای عمو صحرا و دختر ننه دریا، میراث، باغ آرزوها و بسیاری دیگر به کارگردانی پرداخت و نیز با بازی در تئاترهایی از قبیل مسافران، هر دو در یکشب، زیر چهارسوق، قابیل و دهها اثر دیگر فعالیت کرده بود.
کمال علوی، پیشکسوت تئاتر مشهد در تعداد بسیاری از فیلمهای کوتاه، تلهفیلم و سریال بهعنوان کارگردان حضورداشته که میتوان برای نمونه به کارهایی مانند راه، زنجیریها، تشنه، تقسیم و دهها اثر ماندگار دیگر نام برد.
از بازیگری در فیلمها و مجموعهها و مسئولیتهای هنری وی میتوان به حضور او بهعنوان بازیگردان در اثر غوغا، بازیگر در مجموعه عکاسخانه، مجری بازیگر در ترش و شیرین دهها فیلم و مجموعه دیگر نام برد.
لازم به ذکر است وی برنده دیپلم افتخار بهترین کارگردانی و حضور در جشنواره آسایی ژاپن برای اثر «تقسیم» شده بود و همچنین در اثر «روزی که مدرسه ما مرتب بود» برنده دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی شد.
از مسئولیتهای سید رضا کمال علوی میتوان به داوری در جشنوارههای سینمایی و تئاتری در گسترهی استانی و ملی نیز اشاره کرد.
این پیشکسوت تئاتر پس از سالها تحمل بیماری قبلی صبح امروز ۱۶ مهرماه در سن ۵۹ سالگی درگذشت.
پیکر سید رضا کمال علوی صبح روز یکشنبه از مقابل تئاتر شهر مجتمع امام رضا مشهد به سمت منزل ابدیش واقع در قطعه هنرمندان بهشت رضا مشهد تشیع خواهد شد.
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