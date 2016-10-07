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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد:

تشکیل کارگروه بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پس از زلزله

تشکیل کارگروه بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پس از زلزله

زاهدان- کار گروه ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بلافاصله پس از وقوع زلزله در محل ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل جلسه داد.

دکتر بهرام چوبان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کارگروه اعضا به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف در امداد رسانی در حوادث احتمالی غیر مترقبه متعاقب اولین زلزله پرداختند.

وی با بیان اینکه این زلزله هیچ خسارتی در برنداشته است ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع زلزله تمامی بیمارستان های شهر زاهدان به حالت آماده باش درآمدند.

وی افزود: همچنین تمامی پایگاه های اورژانس در حالت اماده باش هستند.

وی تصریح کرد: حضور تمامی اعضای ستاد بحران در کارگروه در مدت زمان کمتر از یک ساعت، از جمله نقاط قوت تشکیل این کارگروه بود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد سیستم پیامکی جهت اعلام پیام های ستاد بحران به اعضای کارگروه در مواقع بحرانی در دسترس باشد.

کد مطلب 3789729

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