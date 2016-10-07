تشکیل کارگروه بحران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پس از زلزله

دکتر بهرام چوبان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این کارگروه اعضا به بررسی چالش ها و نقاط قوت و ضعف در امداد رسانی در حوادث احتمالی غیر مترقبه متعاقب اولین زلزله پرداختند.

وی با بیان اینکه این زلزله هیچ خسارتی در برنداشته است ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع زلزله تمامی بیمارستان های شهر زاهدان به حالت آماده باش درآمدند.

وی افزود: همچنین تمامی پایگاه های اورژانس در حالت اماده باش هستند.

وی تصریح کرد: حضور تمامی اعضای ستاد بحران در کارگروه در مدت زمان کمتر از یک ساعت، از جمله نقاط قوت تشکیل این کارگروه بود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در این جلسه همچنین مقرر شد سیستم پیامکی جهت اعلام پیام های ستاد بحران به اعضای کارگروه در مواقع بحرانی در دسترس باشد.