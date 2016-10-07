چورکین: تصویب قطعنامه پیشنهادی فرانسه به هیچ وجه امکانپذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتینگ روسیه، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل امروز جمعه اعلام کرد: من مطمئن هستم که هدف از طرح فرانسه، پیشرفت در سوریه، برون رفت از تنگنا و کمک به دی میستورا نیست، بلکه سعی در تحریک روسیه به استفاده از حق«وتو»ی خود دارد.

چورکین در ادامه اظهاراتش تاکید کرد که اگر روسیه نبود، دمشق الان در چنگ داعش بود.

وی همچنین اعلام کرد که روسیه، قطعنامه پیشنهادی فرانسه با موضوع آتش‌بس در حلب و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان این شهر را وتو خواهد کرد.

چورکین در پاسخ به پرسش یک خبرنگار تاکید کرد: نمی توانیم اجازه دهیم که چنین قطعنامه ای تصویب شود.

نماینده روسیه ساعاتی پیش اعلام کرده بود که طرح پیشنهادشده از سوی فرانسه، دارای موارد و بندهای غیر قابل قبول است.

گفتنی است که این نشست شورای امنیت به درخواست مسکو و به منظور بررسی طرح استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه به منظور خروج عناصر مسلح «جبهه النصره» از شرق حلب برگزار می شود.