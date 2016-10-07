سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس باید یک انگلیسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «آرسن ونگر» سرمربی تیم فوتبال آرسنال که در اواخر اکتبر ۶۷ ساله می شود، در پایان این فصل قراردادش با «توپچی ها» به اتمام می رسد. این در حالی است که «ونگر» اوایل این ماه بیستمین سال حضورش در این باشگاه را جشن گرفت.

قبل از تعطیلی لیگ برای بازی های ملی، «ونگر» گفت روزی می تواند هدایت انگلیس را دست بگیرد که تعهدی به هیچ باشگاهی نداشته باشد. اگرچه بعد از این ادعا هنوز پیشنهادی از سوی فدراسیون فوتبال انگلیس به وی نشده است.

وی گفت: هیچ تماسی نبوده است. حرف دیگری برای گفتن ندارم. شخصاً دوست دارم که انگلیس موفق باشد. همیشه این را گفته ام، خیلی مهم است که مربی انگلیس یک انگلیسی باشد. کشوری مثل انگلیس با عشق عظیمی به فوتبال و همچنین با ساختار تیم ملی اش به من نشان می دهد که برای هدایتش به یک فرد بومی احتیاج دارد.

«ونگر» پیش از این در اوایل دوران مربیگری اش پیشنهادی برای هدایت تیم ملی انگلیس داشت.

وی افزود: خیلی ساده است، اولویت من همیشه آرسنال بود. دومین چیزی که مد نظر داشتم ماندن در انگلیس بود. برایم سخت است که هدایت تیم انگلیسی دیگری را به عهده بگیرم، در نتیجه دومین گزینه ممکنم تیم ملی انگلیس خواهد بود اما همیشه اولویتم باشگاهم بود.