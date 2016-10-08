هزینه یک میلیاردو ۵۰۰میلیون ریالی برای بازگشایی ورودی شهر آرا

سعید بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات بازگشایی ورودی شهرک شهرآراء و کوی ارم یکی از پروژه های اولویت شهرداری زنجان در سال جاری است. این پروژه در سال جاری برای انجام جدول کشی، ادامه رفیوژ وسط و ایجاد پیاده رو و نهر ایستاده و تک جدول آغاز شده است.

وی به شرح عملیات اجرایی این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه ابتدا تجهیز کارگاه شد و سپس عملیات مختلفی همچون تخریب، عملیات خاکی، احداث کانال، پیاده رو سازی، روکش آسفالت، جدول گذاری، روشنایی، کاشت فضای سبز، شبکه آب خام، نصب تابلوهای ترافیکی و احداث دیوار در دستور کار خواهد بود.

شهردار منطقه یک زنجان از پیشرفت فیزیکی ۵۹ درصدی عملیات تخریب در این پروژه خبر داد و گفت: تاکنون برای این میزان تخریب ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده و نزدیک به ۸ هزار مترمکعب تخریب صورت گرفته است.

بیات همپنین به عملیات خاکی صورت گرفته در پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: عملیات خاکی شامل خاکبرداری و زیرسازی است. ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب عملیات خاکبرداری با هزینه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.

وی زیرسازی مورد نیاز برای پروژه را ۶ هزار و ۷۰۰ مترمکعب عنوان کرد و یادآور شد: یک میلیارد ۴۰۰ میلیون ریال برآورد ریالی این عملیات است. زیرسازی ۱۰ درصد از ۱۰۰ درصد کل پروژه را شامل می شود.

شهردار منطقه یک زنجان با بیان اینکه ۴ هزار و ۴۴۲ مترمربع پیاده روسازی برای این پروژه برآورد شده است، افزود: ۳ میلیارد و ۳۱۶ میلیلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعتبار مورد نیاز برای پیاده روسازی مسیر پیش بینی شده است.

بیات از هزینه کرد ۶۹۹ میلیون ریال برای تک جدول این پروژه خبر داد و گفت: انجام تک جدول در پروژه ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین تاکنون ۱۵۲ میلیون ریال برای ایجاد نهر هزینه شده که این بخش نیز ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه ۴ هزار مترمبع فضای سبز برای این پروژه صورت خواهد گرفت، افزود: ۹۷۲ میلیون ریال برآورد اعتباری برای ایجاد این میزان فضای سبز و همچنین تامین شبکه آب خام است. همچنین ۲ هزار و ۲۰۰ مترطول نیز شبکه آب خام برای پروژه انجام خواهد شد.

بیات خاطر نشان کرد: ۷۲۰ مترمکعب احداث دیوار در این پروژه صورت می گیرد که یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون ریال برآورد هزینه ای آن است.