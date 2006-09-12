ايران و سوريه بايد برخي مسئوليتها را بر عهده بگيرند / تهران در برابر فشارها تعظيم نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر " كوفي عنان" در گفتگو با روزنامه فايننشال تايمز خاطر نشان كرد : ايران و سوريه در صورتي كه بخواهند از انزوا در امور بين المللي رها شوند ، بايد با جامعه بين المللي در برقراري صلح در لبنان همكاري كنند.

وي در پايان ديدار دوهفته اي خود از منطقه و از جمله تهران و دمشق ، گفت كه اين دو كشور بايد برخي مسئوليتها را بر عهده بگيرند .

عنان پس از گفتگو با محمود احمدي نژاد در ايران و بشار اسد در دمشق به اين نتيجه رسيد كه اين دو كشور بسيار مشتاق هستند كه مورد پذيرش قرار گيرند و روابط عادي با ديگر كشورهاي جهان داشته باشند.

وي افزود : كشورهاي عرب از به وجود آمدن بحران ديگري بين آمريكا و ايران بر سر برنامه هسته اي تهران بسيار نگران هستند.

دبير كل سازمان ملل متحد تصريح كرد :" اين منطقه نمي تواند بحران ديگري را بپذيرد. "

وي اظهار داشت :" عراق در واقع يك مشكل را ايجاد كرده و آمريكا در حال حاضر در موقعيتي قرار دارد كه نمي تواند در اين كشور حضور داشته باشد و نمي تواند هم آنجا را ترك كند. برخي مي گويند كه حضور آن يك مشكل است و برخي هم مي گويند كه اگر اين كشور را ترك كند، وضعيت بدتر مي شود. بنابراين آنچه را كه آمريكا بايد انجام دهد و زمان هرگونه عقب نشيني بايد مناسب باشد بگونه اي كه حداقل زيان را وارد كند و موجبات فروپاشي عراق را فراهم نكند كه در آن زمان منطقه و جهان آمريكا را مقصر خواهند دانست."

عنان ابراز اميدواري كرد كه برقراري صلح در لبنان ممكن است اساسي را براي يك فرايند صلح جامع در منطقه از جمله مشكل فلسطين، مشكل سوريه و لبنان فراهم كند. اما وي همچنين تاكيد كرد كه وضعيت از طريق تنش آفريني با آمريكا بر سر ايران و سوريه پيچيده مي شود.وي مدعي شد كه ايران و سوريه كمكهاي تسليحاتي خود به نيروهاي غيردولتي دراين كشور را متوقف كنند.

عنان گفت :" رفتار سوريه خودش را منزوي كرده ، اما من فكر مي كنم كه اين كشور يك اعتماد به نفس ظاهري دارد. ايران بسيار مشتاق است تا مورد پذيرش قرار گيرد و روابط عادي با ديگر كشورهاي جهان داشته باشد."

وي درمورد برنامه هسته اي ايران نيز اينگونه ابراز عقيده كرد :" به نظر من ما به سوي مقابله هدايت مي شويم ، مگر آنكه راهي را پيدا كنيم كه از آن طريق همه طرفها كمي به عقب حركت كرده و تامل كنند. اما من مطمئن نيستم كه هر طرف مي خواهد چه مقدار فضا براي انعطاف اختصاص دهد."

دبيركل سازمان ملل ادعا كرد :" رهبران ايران نگران هستند كه ممكن است مورد حمله قرار گيرند.اقتصاد آنها بسيار قوي نيست. آنها همچون كشورهاي ديگر پيشرفت زيادي نداشته اند. وقتي كه آنها به منطقه سفر مي كنند، مي بينند كه حتي كشورهاي كوچكتر چطور درحال حركت به سوي جلو هستند. اما آنها تحت تحريم هستند، آنها منزوي هستند و هواپيماهاي آنها به علت انكه نمي توانند قطعات يدكي باشند، سقوط مي كند. چه كسي خواهد گفت اين راهي است كه ما مي خواهيم ؟ كشوري كه يك توليد كننده مهم نفت به شمار مي رود ، يك پالايشگاه ساده نفتي را در اختيار ندارد. اين معني نمي دهد."

وي در مورد برنامه هسته اي ايران گفت :" دولت ايران ، چه به درست و چه به اشتباه ، بسيارمطمئن است . اين كشورتعظيم نخواهد كرد و براي بدترينها آماده شده است."