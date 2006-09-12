رضويان درباره روند آماده سازي فيلم جديد خود به خبرنگار مهر گفت: "فيلمبرداري چند سكانس از "رنگ هاي خاطره" باقي مانده كه همراه گروه سازنده فيلم نيمه اول مهر براي فيلمبرداري ده دقيقه پاياني راهي شهر بندري هامبورگ مي شويم. تدوين فيلم هم با گرفتن اين سكانس ها به پايان خواهد رسيد."

سازنده "تهران هفت صبح" در ادامه افزود: "فيلمبرداري بخش هاي مربوط به آلمان را كلاوس دوس سانتوس فيلمبردار سرشناس آلماني انجام مي دهد و علاوه بر شهباز نوشير، جمعي از بازيگران سينما و تئاتر آلمان در سكانس هاي باقيمانده "رنگ هاي خاطره" بازي دارند."

داستان فيلم سينمايي "رنگ هاي خاطره" درباره ماجراهاي سفر يك پزشك متخصص، يك مقني و يك راننده به شهر بم بعد از گذشت دو سال از زلزله است. ديگر عوامل توليد اين فيلم عبارتند از مديران فيلمبرداري: داريوش ياري و محمدرضا سكوت، بازيگران: عزت اله انتظامي، فريبا كامران و مهران رجبي، تهيه كننده: موسسه سينمايي هيلاج فيلم.