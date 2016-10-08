امام حسین(ع) الگویی بزرگ برای ما و همه آزادگان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه و در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم مالزی در کوالالامپور اظهار داشت: ما به امام و رهبری در تاریخ افتخار می کنیم که میلیاردها انسان در سراسر جهان به او به عنوان رهبر آزادگان می نگرند و از او راه و رسم زندگی آموخته اند.

روحانی اظهار داشت: ما در انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به برکت نام امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا توانستیم برابر قدرت های بزرگ پیروز شویم.

رییس جمهور گفت: انگیزه، ایمان، شور و شوق ملت ایران نشأت گرفته از فرهنگ عاشورا باعث پیروزی ما شد و امروز هم با همان فرهنگ از مشکلات عبور خواهیم کرد.

روحانی عشق به وطن را برای پیشرفت و تعالی ایران مهم دانست و گفت: در دل همه شما و ما عشق به وطن موج می زند. مهم است که چگونه و از چه طریقی عزت کشور و منافع ملی را پاس بداریم و به وظیفه خود عمل کنیم. در این راه البته مسؤولان هم باید در برابر ایرانیان خارج از کشور و توان بالای آنها برای کمک به منافع ملی احساس مسئولیت کنند.

رییس جمهور ایرانیان خارج از کشور را سرمایه ملی و عامل پیوند منافع ملت ایران و نیز کشوری که در ان زندگی می کنند دانست و افزود: همه باید با اخلاق و رفتارمان از آبروی ایران و منافع مردم حراست کنیم که این یک وظیفه بزرگ است.

روحانی اخلاق و رفتار را از علم مهمتر دانست و گفت: اولین وظیفه ما توهم زدایی بدخواهان نسبت به ایران، حکومت اسلامی و فرهنگ و جامعه ایران است. دشمنان توهماتی نسبت به جامعه ایران، مثل ایران هراسی می سازند که هرگز با واقعیات نمی خواند.

رییس جمهور اظهارداشت: باید با منطق و اخلاق اسلامی و ایرانی توهمات را از بین ببریم. در زمینه هسته ای که دکتر ظریف بار مسئولیت سنگین ملی را به دوش کشیدند یکی از کارهای اصلی ما توهم زدایی بود.

روحانی به برخوردها در این زمینه إشاره کرد و گفت: دکتر ظریف الان هم گاهی حرف های نیشدار را تحمل می کنند. وقتی خدا می خواهد اجر و مزد بدهد همین است. گاهی نیش ها در این دنیا به نوش ها در آن دنیا تبدیل می شود و البته مردم قدردان زحمات خادمان خود هستند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: مدام می گفتند ایران در حال ساخت بمب هسته ای است. حال مشخص شده که همه این حرف ها ایران هراسی و توهم زایی بود.

روحانی گفت: البته بعضی شعارهای پشت بلندگوها هم این توهم را بیشتر می کرد. عده ای برای خاموش کردن آتش ،آب و بنزین را اشتباه گرفتند.

رییس جمهور گفت: کار ما این بود که توهمات و تصورات نابجا را بزداییم. یکی از این توهمات هم این است که می گویند ایران می خواهد همه مسلمانان را شیعه کند. البته ما افتخار می کنیم که شیعه هستیم و استدلال هم می کنیم، اما تشیع خود راه روشنی است و نیازی به تحمیل آن به دیگران نداریم.

روحانی، نیاز امروز دنیای اسلام را وحدت ، اخلاق اسلامی ، پیروی از سیره پیامبر و درک آیات قرآن کریم عنوان کرد و گفت: در این سفر دنبال زدودن برخی توهمات بودیم که این رسالت بر دوش شما هم هست.

رییس جمهور خطاب به ایرانیان مقیم مالزی افزود: رسالت دیگر شما این است که شرایط را برای توسعه روابط کشور آماده کنید. باید ظرفیت های ایران را به مالزی و ظرفیت های مالزی را به مردم ایران معرفی کنید.

روحانی نسبت به آینده روابط ایران و مالزی إبراز امیدواری کرد و گفت : طی ماههای آینده کمیسیون مشترک دو کشور تشکیل خواهد شد.

روحانی به فضای مثبت پس از برجام و آغاز اجرای قراردادهای خارجی اشاره کرد و گفت : توافقهای بانکی ایران و مالزی نیز اجرایی می شود و ان شاءالله بخش های مختلف کشور بتوانند از این فضا استفاده کنند.

پیش از سخنان رییس جمهور خانم مرضیه افخم سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و همچنین خانم خانم فرزانه صباغ دانشجوی دانشگاه یو. تی.ام مالزی به ننایندگی از جامعه دانشجویی؛ پروفسور محمود مقومی استاد دانشگاه مالایا و صاحب دهها اختراع بین المللی؛ و دکتر بیک زاده متخصص هوش مصنوعی به نمایندگی از اساتید و جامعه ایرانیان سخن گفتند.