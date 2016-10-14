هرکس به هدفش نرسیده منتقد دوومیدانی شده/کیهانی به کسی باج نمی دهد

سجاد مرادی رکورددار دوی ۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر و مشاور فنی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رقابتهای لیگ برتر دوومیدانی گفت: مسابقات خوبی را شاهد بودیم و من هم به عنوان سرمربی تیم ذوب آهن در رقابتها حضور داشتم و تیم ما به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد. این رقابتها لیگ باشگاه های دوومیدانی است و اگر هم تغییری در زمان برگزاری آن رخ داد به علت درخواست برخی باشگاه ها بود و به فدراسیون مربوط نمی شود.

وی در خصوص برخی انتقادات به عملکرد فدراسیون دوومیدانی گفت: متاسفانه هر کس تا مشکلی پیش می آید گردن فدراسیون می اندازد. انتقادها اگر سازنده باشد حمایت می شود و خیلی خوب است اما برخی فقط به دنبال تخریب هستند.افرادی این کار را می کنند که به هدفشان در دوومیدانی نرسیده اند و به این نتیجه رسیده اند که فدراسیون و کیهانی اهل باج دادن نیستند. این ها همان کسانی هستند که انتظار می رود همراه فدراسیون باشند اما امروز در جبهه مخالف بر ضد فدراسیون شده اند.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما دوومیدانی ایران در طی سالیان اخیر افت زیادی نداشته است گفت: صددرصد همین طور است.من سه سال پیش گفتم که دوومیدانی ایران خیلی افت کرده است.در واقع ما کسی را نداریم که جایگزین نسل قبلی شود.کیهانی یا هر کس دیگری هم نمی تواند در مدت زمان کوتاه کاری از پیش ببرد.باید به وی ۲-۳ سال فرصت بدهیم و بعد عملکردش را ارزیابی کنیم.

مشاور فنی فدراسیون دوومیدانی در خصوص فعالیت یا عدم فعالیت خود به عنوان ورزشکار عنوان کرد: من فعلا سرمربی تیم ذوب آهن هستم و در آینده هم یا در بخش مربیگری و یا بازیکنی فعالیت خواهم کرد.