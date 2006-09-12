  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

دبيركل اتحاديه عرب ؛

اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب ضروري است / جهان عرب از سياست جانبداري غير منطقي بين اللمللي از اسرائيل رنج مي برد

اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب ضروري است / جهان عرب از سياست جانبداري غير منطقي بين اللمللي از اسرائيل رنج مي برد

"عمرو موسي" دبيركل اتحاديه عرب با تاكيد بر ضرورت پايان يافتن اشغالگري اسرائيل و آمريكا در منطقه خواستار اجراي اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين"بنا"، دبيركل اتحاديه عرب درجريان كنفرانس "اروپا-خاورميانه "  در قاهره بر اهميت تسريع در تلاشها به منظور اجراي اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب همزمان با تلاش براي پايان دادن به كشمكش ها و بحران هاي منطقه اي و در صدر آن اشغالگري اسرائيل و آمريكا در فلسطين و عراق تاكيد كرد.

وي افزود: از زمان وقوع حوادث يازده سپتامبر در پنج سال پيش جهان عرب دراوضاع سياسي و اقتصادي بسيار نابساماني بويژه جنگ ظالمانه ضد لبنان و در كنار آن وخامت اوضاع در فلسطين و عراق به سر مي برد.

عمرو موسي خاطرنشان كرد كه جهان عرب از سياست هاي بين المللي ناعادلانه و سياست جانبداري غير واقعي و غير منطقي بين المللي از اسرائيل رنج مي برد.

برپايه اين گزارش، دبيركل اتحاديه عرب ابراز اميدواري كرد كه آمريكا با قدرت در پيشبرد روند صلح ازطريق حل و فصل عادلانه مسئله فلسطين بويژه درباره پرونده هاي لاينحل مربوط به بيت المقدس و پناهندگان فلسطيني سهيم شود.

وي همچنين بر تمايل فراوان اتحاديه عرب به حفظ وحدت و يكپارچگي عراق، حمايت از طرح آشتي ملي و نزديكي طوايف مختلف اين كشور و نيز مخالف با هرگونه گرايش هاي تجزيه طلبانه درعراق تاكيد كرد.

 

کد مطلب 379007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها