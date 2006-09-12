اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب ضروري است / جهان عرب از سياست جانبداري غير منطقي بين اللمللي از اسرائيل رنج مي برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي بحرين"بنا"، دبيركل اتحاديه عرب درجريان كنفرانس "اروپا-خاورميانه " در قاهره بر اهميت تسريع در تلاشها به منظور اجراي اصلاحات سياسي و اجتماعي در جهان عرب همزمان با تلاش براي پايان دادن به كشمكش ها و بحران هاي منطقه اي و در صدر آن اشغالگري اسرائيل و آمريكا در فلسطين و عراق تاكيد كرد.

وي افزود: از زمان وقوع حوادث يازده سپتامبر در پنج سال پيش جهان عرب دراوضاع سياسي و اقتصادي بسيار نابساماني بويژه جنگ ظالمانه ضد لبنان و در كنار آن وخامت اوضاع در فلسطين و عراق به سر مي برد.

عمرو موسي خاطرنشان كرد كه جهان عرب از سياست هاي بين المللي ناعادلانه و سياست جانبداري غير واقعي و غير منطقي بين المللي از اسرائيل رنج مي برد.

برپايه اين گزارش، دبيركل اتحاديه عرب ابراز اميدواري كرد كه آمريكا با قدرت در پيشبرد روند صلح ازطريق حل و فصل عادلانه مسئله فلسطين بويژه درباره پرونده هاي لاينحل مربوط به بيت المقدس و پناهندگان فلسطيني سهيم شود.

وي همچنين بر تمايل فراوان اتحاديه عرب به حفظ وحدت و يكپارچگي عراق، حمايت از طرح آشتي ملي و نزديكي طوايف مختلف اين كشور و نيز مخالف با هرگونه گرايش هاي تجزيه طلبانه درعراق تاكيد كرد.