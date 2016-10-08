لزوم ورود وزرات ارشاد در زمینه مبارزه با بدحجابی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدکاظم راشد یزدی صبح شنبه در همایش حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر کرمان اظهار کرد: فریضتین باید در جامعه اجرایی شود.

وی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مصادیق تقوا نام برد و افزود: فریضتین یک مسئله انسانی و اسلامی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حجت الاسلام راشد یزدی واجبات و مستحبات را معروف و اعمال حرام و مکروه را منکر دانست و گفت: نباید نسبت به شرایط جامعه بی تفاوت باشیم و در واقع امر به معروف و نهی از منکر ضدیت با بی تفاوتی است.

استاد حوزه و دانشگاه سختی های کار آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: افرادی که در این زمینه فعالیت می کنند باید امین باشند.

وی سستی در این خصوص را خیانت دانست و افزود: متاسفانه در زمینه ربا و حجاب موفق نبوده ایم و مشکل رفع نشده است.

حجت الاسلام راشد یزدی نقش خانواده ها در تربیت فرزندان را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: خانواده ها باید فرزندان خود را براساس آموزه های دینی تربیت کنند.

وی عنوان کرد: در زمینه بدحجابی در مرحله اول والدین مسئول هستند و در واقع بدحجابی در اثر تربیت نامناسب به وجود می آید.

حجت الاسلام راشد یزدی با تاکید بر لزوم فعالیت جدی روحانیت در این زمینه گفت: روحانیت باید در این خصوص جامعه را آگاه کند.

وی همچنین خواستار ورود وزرات ارشاد در زمینه مبارزه با بدحجابی شد و افزود: باید بی تفاوتی را در جامعه از بین ببریم چرا که مضرات بسیاری به دنبال دارد.