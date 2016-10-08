به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی در دیدار با رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی، بهترین روش مبارزه با پدیده شوم قاچاق را حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی دانست و گفت: ضرورت ارتقای سطح کیفی و کاهش قیمت تمامشده کالای تولیدی، از مهمترین ارکان ارتقای رقابتپذیری کالای ایرانی در مقابل قاچاق است.
وی با اشاره بر ضرورت انهدام کالاهای قاچاق سلامتمحور، بر ضرورت حفظ اموال بیتالمال نیز تاکید کرد و افزود: زمانی که کالاهای سرمایهای مکشوفه قاچاق، پس از طی مراحل قضایی در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار میگیرد، در حقیقت بیتالمال محاسبه میشود؛ بنابراین حفظ و حراست و تلاش در جهت استفاده مطلوب از این اموال، اهمیت زیادی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه این اتاق، طرح صادرات و تدوین شیوهنامه صادرات کالاهای تملیکی را تهیه میکند، گفت: اینکه کالاهای مکشوفه قاچاق اجازه حضور در بازار داخل را نداشته باشند، بسیار با اهمیت است؛ اما در هرصورت برای کالای سرمایهای مکشوفه قاچاق، ارز کشور هزینه شده و باید در جهت بازگرداندن ارز به بیتالمال تلاش کرد.
وی افزود: در صورت فراهم شدن امکان صادرات مجدد کالاهای سرمایهای تملیکی، تجار و بازرگانان کشور همه تلاش خود را برای ارزآوری و صادرات این کالاها به کار خواهند بست.
در این دیدار امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر جنبههای زیان بار قاچاق و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد کشور به ویژه تولید دارد، گفت: طرح ساماندهی و شناسنامه دار کردن انبارهای کشور در حال حاضر در دو استان به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی با تاکید بر ضرورت شفافسازی فعالیتهای تجاری و حمایت از تجارت قانونی، موافقت خود را برای تهیه مطالعه مشترک شیوهنامه و طرح صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق اعلام کرد.
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