نويسنده جانباز : توليدات ادبي كفاف عطش نسل امروز را نمي دهد / پس از رنسانس اصلي ترين عنصر اتصال بشر به معنويت خدشه دار شد





اين نويسنده جانباز در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين اين مطلب افزود : با توجه به اينكه اهل قلم خود را به لحاظ آبشخور فكري و رفتارعملي ، منتسب به آن حضرت و سنت اهل بيت (ع) مي دانند ، قاعدتا در بحث ، موضوع ، سوژه ، حوادث و شخصيت ها از آنان بهره مي گيرند تا مخاطبين با اتكاء به ريسمان واژه هاي خالق اثر به مقصد نهايي رسيده و با آثارارتباط و درك لازم را برقرار كنند .

مجتبي شاكري ياد آور شد : اتفاق بعد از دوره رنسانس ، باعث قطع شدن ارتباط مردم با كتاب الهي شد و پديده سكولاريسم جايگزين آن گرديد و سر گشتگي موجود در ادبيات غرب مربوط به همين بخش مي باشد ، به اين ترتيب ، اصلي ترين عنصر اتصال بشربه خداوند خدشه برداشت ، امروزه با نوعي مكاتب سكولاريسمي در كشورهاي مختلف مواجه هستيم و اين مسائل از طريق ادبيات منتقل مي شود .

وي ادامه داد : ما نبايد دچارغفلت شويم و ضمن بهره برداري از روش هاي نو ، براي به بارنشاندن ادبيات داستاني و بالابردن ظرفيت ها ، بايد ايدئولوژي و محتواي خود را در تكنيك ها كار بگيريم و فرم و تكنيك را خدمتگزار آموزه هاي ناب كنيم .

اين نويسنده تصريح كرد : شايد به دليل راحتي نگارش زندگينامه و زندگينامه داستاني ، آثار بيشتري در اين عرصه خلق شده باشد ، اما قدم گذاشتن به اين وادي احتياج به شجاعت دارد و شايد كمتر كسي اين كار را انجام داده باشد ، مثلا رمان " آنك آن يتيم نظر كرده " نوشته محمد رضا سرشار اثر بسيارخوب و محققانه و نسبتا وفادار به اسناد تاريخي است .

وي خاطرنشان كرد : بخشي از وجود شخصيت هاي تاريخي زمان مند و مكان مند به همان دوره خودشان است و بخش ديگرهم مربوط به زمان و مكان خاص نيست و در همه دوره ها مورد نياز است و مي توان از آن بهره برد ، مثلا در مورد پيروزي لبنان كه خود را مديون انقلاب اسلامي مي دانند و ما خودمان را مديون انقلاب حسيني مي دانيم ، كربلا هم خود را مديون بعثت مي داند و ما همه نيازمند اين ارزشها هستيم .

مجتبي شاكري اظهار داشت : اين ارزشها درقلم نويسندگان و خالقان اثر جاري مي شود تا همگان از آن بهره مند شوند ، اما نيازهاي امروز بسيار فراوان و توليدات آثار ادبي كفاف اين عطش را نمي دهد .