جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در سومین دیدار خود در رقابتهای انتخابی جام جهانی 2018، گفت: سه امتیاز شیرین را مقابل تیمی به دست آوردیم که بسیار فیزیکی و جنگنده بازی می کرد و در آسیا یکی از تیم هایی است که از قدرت بدنی بالایی برخوردار است و با همین فیزیک بدنی توانسته یکی از تیم های صاحبنام را شکست دهد.

وی تاکید کرد: در اینکه چیزی حدود ۷۰ دقیقه دفاع کردیم شکی نیست، اما این طبیعی است که وقتی در خانه حریف به گل دست پیدا می کنیم ناخودآگاه به لاک دفاعی خواهیم رفت. باید از مدافعان تیم ملی تشکر کرد که توانستند مقابل حملات پی در پی ازبک ها به خوبی دفاع کرده و اجازه ندهند دروازه علیرضا بیرانوند باز شود.

زرینچه در خصوص عملکرد مدافعان تیم ملی گفت: به اعتقاد من مدافعان تیم ملی در دیدار برابر ازبکستان بهترین عملکرد را داشته زیرا هم توانستند دفاع منطقی را انجام دهند و هم سیدجلال توانست تک گل پیروزی بخش را مقابل ازبک ها زده و صدرنشینی را برای ایران به ارمغان بیاورد.

مدافع پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد: هر چقدر خط دفاع ما خوب بود، اما مهاجمان ما عملکرد خوبی نداشتند و نتوانستند خطر آنچنانی را بر روی دروازه ازبک ها به وجود بیاورند. تنها خطر جدی آنها در دقایق پایانی و توسط وحید امیری به دست آمد که آن را هم دروازه بان ازبکستان دفع کرد.

زرینچه در خصوص دیدار سه شنبه هفته جاری تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی گفت: امیدوارم که بازیکنان ما در باد پیروزی مقابل ازبک ها نخوابند و تصور نکنند که مقابل کره جنوبی یک پیروزی آسان را به دست خواهند آورد؛ زیرا تجربه ثابت کرده هر وقت با چنین تفکری پای به میدان گذاشتیم در پایان به بن‌بست رسیدیم.

وی افزود: کره یک تیم تاکتیک‌پذیر است و می داند که باید مقابل صد هزار تماشاگر علاقه مند و طرفدار فوتبال ایران چگونه بازی کند و به خوبی آگاه است که دیدار مشکلی را برابر ایران خواهد داشت. پیروزی برابر تیمی که از حمایت هواداران پرشور برخوردار است، کاری بسیار سخت است.

مدافع پیشین تیم ملی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مقابل کره با ارائه یک بازی قابل قبول و منطقی و به دور از احساس به نتیجه دلخواه دست پیدا کرده و با خیالی آسوده فقط به حضور در جام جهانی فکر کنیم.