به گزازش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید پبش از ظهر شنبه در نشست ساماندهی مدیریت پسماند استان افزود: نخاله های ساختمانی مشکلی اساسی در سطح شهر یاسوج است که توسط افراد در نقاط مختلف رها سازی می شود.
وی با بیان اینکه روزانه ۱۴۰ تن زباله در شهر یاسوج تولید میشود، گفت: حجم زیادی از زباله ها در طبیعت رها شده واین امر محی و موجب از بین رفتن طبیعت میشود زیست را در خطر قرار داده است.
جاوید با بیاناینکه باید مکانی برای دفن زبالههای شهر مشخص شود، اظهار داشت: با اجرایی شدن ماده شش قانون پسماند در راستای آموزش توسط رسانهها و صدا و سیما و واگذاری زمین مشکلات موجود مرتفع می شود.
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